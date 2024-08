Le Frecce tricolori alla “conquista” di New York: esibizione acrobatica e orgoglio Made in Italy (video)

Le Frecce tricolori tingono il cielo di New York di bianco, rosso e verde, portando l’orgoglio del Made in Italy anche nella Grande Mela. Il prossimo 8 agosto, tra 16 e le 16.30, quando in Italia saranno le 22-22.30, la Pattuglia acrobatica nazionale sorvolerà New York, per poi arrivare fino a Philadelphia. L’esibizione fa parte del tour in Nord America delle Frecce, iniziato nel mese di giugno e che ha visto i dieci pony dell’Aeronautica Militare, così sono chiamati i piloti delle Frecce Tricolori, esibirsi in diverse città del Canada e degli Stati Uniti, portando con loro il Tricolore e l’eccellenza italiana oltreoceano attraverso un fitto programma di sorvoli ed esibizioni durante manifestazioni aeree.

Le Frecce tricolori sul cielo di New York

Erano trent’anni che la Pattuglia Acrobatica Nazionale mancava dal Nord America: l’ultimo appuntamento Oltreoceano, infatti, era stato il tour “Columbus 92”, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell’America. Al tour prende parte anche un team di militari e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare, che oltre al necessario supporto fornito agli MB339 delle Frecce Tricolori durante il lungo volo di trasferimento dall’Italia, garantiscono il sostegno logistico e il trasporto del personale e dei materiali nelle diverse località di manifestazione.

Gioco di squadra ed entusiasmo: la penisola più vicina agli italiani nel mondo

“Portare velivoli ed equipaggi così lontano da casa, attraverso un volo di trasferimento che si è spinto fino al circolo polare artico, è la dimostrazione di un gioco di squadra e di capacità di proiezione dello strumento aerospaziale che sono dalla sua costituzione nel dna dell’Aeronautica Militare, forza armata da oltre cento anni al servizio del Paese e, attraverso le Frecce Tricolori ambasciatori italiani di questi valori”, ha affermato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Luca Goretti. “Siamo davvero entusiasti – ha spiegato ancora Goretti – di tornare dopo molti anni in questi luoghi dove c’è una grande comunità italiana, che vive e sente quotidianamente la nostalgia dell’italianità e che le Frecce Tricolori sapranno emozionare con le loro evoluzioni e il Tricolore più lungo del mondo sui luoghi più iconici del Nord America”.

Con le Frecce viaggiano i valori dell’identità nazionale e l’eccellenza del Made in Italy

“Attraverso le Frecce Tricolori vogliamo portare i valori e l’identità di una Forza Armata di uomini e donne che ogni giorno, con coesione, spirito di squadra, professionalità, dedizione e sacrificio, contribuiscono alla sicurezza dei cieli”, ha concluso il generale. Oltre alle esibizioni acrobatiche, questo tour è anche un’opportunità per promuovere l’Italia e le sue eccellenze. L’Aeronautica Militare con le Frecce Tricolori, infatti, saranno Ambasciatori italiani nel mondo per una stagione iconica, all’insegna del Made in Italy, una vetrina dove mostrare le nostre competenze militari aeronautiche e aerospaziali in un’attività addestrativa che coinvolge tutte le capacità dell’Aeronautica Militare.