“Le donne al potere grazie a Meloni”, legnata di Paola Concia ai dem: Schlein stia attenta ai “galli” del Pd

L’ex parlamentare dem, Paola Concia, femminista doc, ex parlamentare Pd, dà un altro ceffone ai suoi ex compagni di partito. Riconoscere i meriti della premier Meloni sul protagonismo femminile da quando è al governo è da attacco di bile per i suoi ex compagni di partito. Con la stessa onestà intellettuale Concia si era scagliata contro lo “sciacallaggio” della sinistra sulla separazione tra Arianna Meloni e il ministro Lollobrigida. Intervista dal Foglio ora riconosce il giusto merito alla premier su una questione che, al contrario, è terreno di battaglia delle opposizioni. Riconosce “il protagonismo femminile in campo conservatore, che la premier ha sdoganato in Italia”. E a sinistra? “Tante belle parole. Ma poi i caporali massacrano chi ci prova: Schlein faccia attenzione”: il succo del colloquio.

Paola Concia: “Nel Pd tanti galli pronti ad ostacolare le donne”

“Non è una provocazione, è un semplica dato di realtà”, afferma aggiungendo la bordata: “Altro che il mio Pd -leggiamo in una passaggio dell’intervista a Paola Concia- : le donne al potere grazie a Meloni. Due donne, due sorelle dal legame molto forte hanno inaugurato una stagione del potere femminile completamente altra rispetto al passato. La dinamica non mi stupisce. Le donne di destra hanno un’altra leggerezza nei confronti del potere: l’approccio di fare, di cambiare le cose. Mi auguro che anche il Pd esca dalle sabbie mobili: di galli pronti ad ostacolare questa voglia tenace di cambiamento ce ne sono ancora. Non vogliono perdere il proprio status”.

Paola Concia: “Nel Pd le donne che tentavano di emergere sono state massacrate”

“E’ sotto gli occhi di tutti che a sdoganare tanti traguardi – prima premier donna, prima in un partito di maschi, prima di nominare altre donna ai vertici della pubblica amministrazione- sia la leader di FdI”. E avverte il campo opposto. Anche se Elly Schlein è riuscita ad emergere, “è innegabile che le donne siano state sempre relegate in seconda fila. Mentre quelle che cercavano di emergere sono state massacrate”. Dribla con signorilità sulla sua vicenda personale che Francesco Gottardi le ricorda: ossia il suo essere stata messa in disparte dal suo partito. Ma afferma: ” Mi auguro che il Pd esca un giorno dalle sabbie mobili; di galli pronti ad ostacolare questa voglia tenace di cambiamento ce ne sono ancora. Perché fanno fatica ad accettarlo, non vogliono perdere il proprio status”.

“Schlein prenda spunto da Meloni”

Cosa dovrebbe fare, dunque, Elly Schlein” “Dovrebbe prendere spunto da Meloni sulle modalità di ascesa”. E poi fa un’altra considerazione sulla quale già sul Secolo si era soffermata : “Senza Giorgia a Palazzo Chigi, i caporali dem non avrebbero mai permesso una leader donna”. Altra considerazione rilevante su questa strana eterogenesi dei fini: il femminismo sbandierato a sinistra ma messo in pratica a destra. Il motivo – e non riguarda solo il caso italiano- è il seguente: “In campo progressista le donne continuanoi ad essere scelte dagli uomini. Tra i conservatori spicca un protagonismo femminile oggettivamente diverso”. Thatcher, Merkel, von der Leyen, Metsola, Lagarde, sono tutte leader forti di centrodestra. E aggiunge un’altra nota di merito per la premier: “Meloni sostiene che in FdI le donne sono più libere perché non essitono le quote rosa: se sei brava, se ti sai districareda un mondo ostile, allora fara istrada. nessuno ha il coraggio di riflettere bsu questo.” La stessa Kamala Harris sul qualo ora tutto il mondo progressita nostrano sbava, “è uscita allo scoperto soltanto da un presidente molto padre padroneper un passo indietro altrui. Ancc he Harris era tenuta nell’ombra da un presidente molto padre padrone”.