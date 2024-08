Laguna di Orbetello, sopralluogo di Barbaro: “Il governo guarda oltre l’emergenza”

L’emergenza sulla laguna di Orbetello non lascia indifferente il governo Meloni. Oggi il sottosegretario all’ambiente, Claudio Barbaro, ha effettuato un sopralluogo per indicare le priorità da affrontare, causate dal grande caldo e alla siccità. Dopo lo stanziamento del primo milione di euro regionale, l’esecutivo è pronto a intervenire, raccogliendo anche la richiesta della Regione Toscana, che ha invocato lo stato di calamità.

Barbaro: “Punteremo su tutta l’area”

“Quella di oggi è una visita che va ben oltre la situazione dell’attuale emergenza della laguna. Il Governo ha scelto di puntare su un futuro di crescita costante per quest’area, di alto pregio ambientale e caratterizzata da un ecosistema unico nel suo genere. Siamo consapevoli della sua fragilità e della sua esposizione a fenomeni di inquinamento e di crisi cicliche, proprio come quella in atto in queste settimane: ecco perché siamo convinti che la legge sull’istituzione del consorzio e del parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna rappresenti un doppio strumento d’azione in grado di mettere in campo ogni anno risorse che verranno utilizzate per gestire e valorizzare quest’area”. Così il sottosegretario Barbaro dopo il sopralluogo nell’area della laguna.

Le richieste di Giani per la laguna di Orbetello

“Ci siamo dati sei mesi di tempo per mettere in campo tutto ciò che la Regione può fare per rimediare alla grave situazione che interessa uno dei luoghi più belli della Toscana, un sito di interesse nazionale. A questo scopo la Regione metterà 1 milione di euro: 350 mila serviranno per la rimozione delle carcasse dei pesci morti a causa del surriscaldamento delle acque della laguna; altri 650 mila euro per coprire con ristori i pescatori e le altre attività, turistiche e commerciali, danneggiate nel territorio”. Così il presidente della Regione Eugenio Giani, che ha firmato la richiesta dello stato di calamità per la laguna.