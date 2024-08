Incendiata l’auto del sindaco di Torricella in Sabina, Floriana Broccoletti. FdI: “Atto gravissimo, si faccia luce”

Attentato nel rietino, a Torricella in Sabina, dove ignoti hanno fatto irruzione nello spazio esterno della casa della sindaca Floriana Broccoletti e hanno dato fuoco alla sua auto. Accorsi tempestivamente sul posto i Carabinieri di Poggio San Lorenzo che hanno scongiurato il peggio, insieme ai vigili del fuoco.

L’auto, infatti, era parcheggiata a pochi metri dall’abitazione della prima cittadina. Sul fatto indaga la Procura della Repubblica di Rieti. In una nota rilasciata a nome della sindaca dal suo legale, Alessandro Iannelli, si fa sapere che “siamo a disposizione dell’autorità giudiziaria per qualsivoglia chiarimento ritenesse utile. Sulle indagini il massimo riserbo. Siamo convinti che i responsabili saranno assicurati alla giustizia”.

FdI: “Atto gravissimo e infame, anche noi oggetto di fatti simili”

Il coordinatore provinciale FdI Rieti Matteo Carrozzoni, in una nota scrive che “l’atto subito dalla sindaca è gravissimo. A lei va la nostra solidarietà”. “Fratelli d’Italia di Rieti, più volte assurta alle cronache locali per aver subito atti simili con persino un tentativo incendiario della sede, nell’esprimere vicinanza assoluta e condannare nuovamente e fermamente questi ignobili metodi di stampo mafioso, che non appartengono alle nostre comunità e non devono appartenere alla politica, invita gli esponenti della politica territoriale tutta a condannare l’autore di tale gesto infame e vigliacco, che vorrebbe spostare il confronto su metodi che nulla hanno a che fare con il confronto democratico”, scrive ancora il coordinatore provinciale.

Trancassini: “Certi che si faccia giustizia”

“Quello che è accaduto oggi al sindaco di Torricella in Sabina, Floriana Broccoletti, è un episodio gravissimo e inaccettabile che va condannato senza esitazioni. A nome del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia nel Lazio esprimo solidarietà e vicinanza al sindaco, alla sua famiglia ea tutta la comunità di Torricella in Sabina auspicando che venga fatta chiarezza sull’accaduto e che i responsabili di questo vile gesto vengano individuati e assicurati alla giustizia al più presto”. Lo dichiara in una nota il questore della Camera, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio, Paolo Trancassini.

“Ringrazio la Procura di Rieti, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per l’intervento tempestivo. Attendiamo la condanna unanime da parte di tutte le forze politiche per questo atto violento e intimidatorio che ha coinvolto la provincia di Rieti”, aggiunge Trancassini.

(Foto dell’auto incendiata dalla pagina Facebook della lista Progetto Comune)