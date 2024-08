In Albania spopola la trattoria Meloni con cento ritratti di Giorgia e quello di Obama nel bagno… (video)

“Se osservate bene, tutta la sua vita attraverso la pittura è riassunta da uno straordinario Maestro che sta lavorando ai dipinti che vi presenterò, l’amico artista e genio del pennello Helidon Halit. Ci sono più di 100 ritratti all’interno della sala della trattoria Meloni”, racconta l’imprenditore Luca Gjergj, molto vicino al primo ministro Rama, in un video sui sociali. Nella trattoria dedicata interamente al premier italiano, che ha aperto nei giorni scorsi a Shengjin, detta anche San Giovanni Medua, una delle due città albanesi dove sorgeranno i centri per gestire le procedure di frontiera e rimpatrio di alcuni dei migranti che arriveranno in Italia, si serve soprattutto pesce, anche in forma di sushi, c’è una pedana di musica live e tavoli grandi per feste ed eventi speciali. “Il ruolo di Giorgia è stato fondamentale per il riconoscimento dei diritti sociali di centinaia di migliaia di cittadini Albanesi grazie al riconoscimento del ricongiungimento previdenziale”, spiega ancora Gjergj. Nessuna villa di lusso in Albania, dunque, per Giorgia Meloni, ma una trattoria gourmet a lei dedicata e nella quale, al massimo, potrà andare a mangiare un Urumaki Tiger Roll.

Il video del ristorante dedicato a Giorgia Meloni

Sui social il video di presentazione della “Trattoria Meloni”, nella località di San Giovanni Medua, il porto marittimo e balneare della città di Alessio al centro di uno dei più importanti e strategici investimenti del Governo italiano, sta spopolando. Si vede nella trattoria la galleria di decine di quadri con l’immagine della leader di FdI, dai primi passi nella politica fino al trionfo alle elezioni del 2022. Ma nel corridoio che conduce verso i bagni ci sono le facce di altri leader, da Barack Obama a Benjamin Netanyahu, forse meno graditi. “Abbiamo dedicato questo locale a una donna straordinaria”, aggiunge il proprietario, che invece resta vago sulla collocazione del ritratto dell’ex presidente degli Stati Uniti…