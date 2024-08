Imane Khelif dopo l’oro: “Sono una donna con poteri speciali”. Trump sarcastico: mi congratulo con lui

Al primo turno dei Giochi, i giornali avevano presentato Imane Khelif come pugile trans, dal secondo turno era diventata intersex, in finale era stata declassata iperandrogina, dopo l’oro è “donna al cento per cento”. Misteri della comunicazione sull’algerina, trionfatrice annunciata ai Giochi di Parigi. Ora la consegna è: nessun dubbio. E’ donna: ipse dixit. Anzi, ipsa, per non irritare Marianna Aprile.

Imane Khelif sui poteri speciali e il complotto dell’Iba

“Non penso ci siano dubbi sul fatto che fossi pienamente idonea a partecipare – ha detto l’algerina in un’affollata conferenza stampa – Sono una donna forte con poteri speciali. E dal ring ho mandato un messaggio a coloro che erano contro di me”. Successivamente, in una lunga intervista alla Bbc, ha ribadito: “Mi sono qualificata a pieno diritto per partecipare a questi Giochi”. La 25enne di Tiaret, dopo che era stata esclusa dai mondiali di boxe nel 2023 per non aver superato i test di genere, ha spiegato che il suo oro manda un unico messaggio: “La mia dignità e il suo onore sono al di sopra di ogni altra cosa”.

Per il rientro in patria si profila una grande festa con pullman a due piani, anche per riparare al “torto” che il paese nordafricano ritiene le sia stato fatto quando fu escluda dai mondiali 2023 dall’Iba. Perché mai l’Iba abbia voluta escluderla senza ragione, nessuno è stato in grado di chiederlo. Sul motivo di quella esclusione, sui test, nessuna discussione, nessuno si è azzardato. Guai a interrompere la mirabolante narrazione dei Giochi macroniani più inclusivi della storia, dove basta una carta d’identità per iscriversi dove più si preferisce, senza sottoporsi a esami di sorta.

Trump è tornato a parlare anche di Angela Carini: è un’ottima pugile quando incontra le donne

Oltreoceano, anche Donald Trump, che è un grande appassionato di boxe, ha commentato la medaglia d’oro di Khelif. “Mi congratulo con la donna che da uomo si è trasformata in pugile”. Nel corso di un comizio in Montana, Trump ha usato l’ironia per esprimere le sue perplessità: “Avete visto che lui ha vinto…lei ha vinto la medaglia d’oro”. Trump ha parlato anche dall’azzurra Angela Carini, prima avversaria di Khelif alle Olimpiadi, che ha abbandonato l’incontro dopo 46 secondi. “Che dire della giovane e bella pugile italiana? E’ un’ottima boxer contro altre donne”, le taglienti parole di Trump.