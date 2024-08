Il senso di Elodie per gli affari: vola il bilancio della sua Margarita srl. E apre un’immobiliare a Milano

Non solo canzoni, calendario e proclami contro il governo: la cantante Elodie è fortemente impegnata anche sul fronte degli affari, sulla scia di altre note pop star e influencer. Poche settimane orsono, infatti, a Milano s’è svolta l’assemblea dei soci della Margarita srl di cui la nota cantante ha il 99% e la sorella maggiore Fey il restante 1%, per approvare il bilancio 2023. Lo riporta il sito Affari italiani, che ha documentato nel dettaglio l’evolversi della situazione finanziaria della società che porta il nome di uno dei brani più noti della cantante romana.

Mamma amministratrice, sorella socia: ricavi a gonfie vele per Margarita srl

La riunione, guidata dall’amministratrice unica Claudia Marthe Mitai (madre delle due sorelle Di Patrizi) ha approvato l’esercizio che si è chiuso sì con un utile diminuito anno su anno da 153mila a 114mila euro ma a fronte di ricavi fortemente in crescita a 1,16 milioni dai 689mila euro del 2022. Le sorelle-socie hanno deciso di mandare a riserva tutto l’utile del 2022 e così il patrimonio netto è salito a 454mila euro a fronte però di oltre 1,3 milioni di debiti anche se ci sono fatture da emettere (cioè crediti) per 883mila euro e la liquidità anno su anno è salita da 280mila a 570mila euro.

Non solo canzoni e calendario: Elodie ora punta anche sugli affari immobiliari

La società, la cui sede legale oggi è a Milano, era stata costituita a Roma davanti al notaio Marco Anellino a metà del 2020 e ha ben 28 oggetti sociali fra i quali “l’attività di agenzia pubblicitaria”, “la prestazione di consulenza nel settore della discografia”, “la progettazione e realizzazione di loghi e marchi”, “l’attività di merchandising” e “la progettazione e realizzazione di audio-video”.

Gli investimenti di Elodie non si fermano al campo artistico e musicale. A maggio, s’era presentata (sempre a Milano, dove vive dal 2022 in zona Magenta-San Vittore) nello studio del notaio Andrea Conte per costituire la Edp (acronimo del suo nome e cognome) srl con un capitale di 10mila euro da lei interamente versato tramite assegno emesso dal Banco Bpm. Una nuova società, con attività prevalentemente immobiliare ed edilizia e un braccio nell’hospitality, per Elodie.