Il Pd vuole candidare Ruotolo a presidente della Regione Calabria. Il “calciomercato” di Largo Nazareno

Il calciomercato chiude stasera ma non per la politica e per il Pd. Che addirittura lancia una trovata che definire “geniale” sarebbe riduttivo: perché non candidare Sandro Ruotolo a presidente della Regione Calabria? Pazienza che Ruotolo è napoletano verace, che con la Calabria non c’entra niente(a parte che è stato eletto nella circoscrizione Sud alle ultime europee). Ma è una proposta ufficiale vergatadal segretario provinciale di Cosenza.

Il Pd: “Perché De Magistris si e Ruotolo no?”

A parlarne è il Corriere della Calabria che riporta una dichiarazione di Vittorio Pecoraro, segretario provinciale del Partito democratico di Cosenza. “Lo ha fatto De Magistris, non vedo perché non possa farlo lui”, dice Pecoraro al giornalista del quotidiano online durante una manifestazione politica riferendosi all’ex inviato di Michele Santoro. E insiste: “Ruotolo conosce benissimo la Calabria. Sarebbe un ottimo presidente, lo puoi scrivere e virgolettare”. Il dado è tratto.

Pecoraro si fece notare alle politiche del 2022 quando si candidò, con Pd e Avs, al collegio camerale di Cosenza nelle politiche. Fece una sola dichiarazione, nella quale parlava della “necessità di limitare l’uso delle armi negli Stati Uniti”, una cosa certamente prioritaria per i cittadini calabresi…

De Magistris si candidò da solo

Quello che Pecoraro omette di dire è che Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, si candidò da indipendente in Calabria, ottenendo peraltro un lusinghiero risultato(quasi il 20%) alle regionali del 2021 vinte da Roberto Occhiuto. De Magistris era diventato famoso proprio in Calabria, come sostituto procuratore di Catanzaro, ruolo nel quale aveva condotto diverse inchieste contro la malapolitica conclusesi, poi, in un nulla di fatto.

Ruotolo e la Calabria: una barzelletta? No

Le regionali calabresi, salvo slittamento nazionale, sono previste per ottobre 2026. Il lancio della candidatura di Sandro Ruotolo sembra una barzelletta ma in realtà nasconde delle lotte fratricida all’interno del Pd calabrese, retto dal senatore Nicola Irto. Pecoraro è espressione di uno dei segmenti del partito, mentre altri rappresentanti vorrebbero proporre la candidatura del sindaco socialista di Cosenza, Franz Caruso. Certo, è ancora presto per definire uomini e griglie ma la logica delle importazioni per le regionali(!) induce a ridere. Oppure a piangere, che poi è la stessa cosa.