Nel Pd “nostalgia canaglia” di TeleKabul: pretende la censura dei tg sugli scandali rossi

Nel Pd imperversa la “nostalgia canaglia” dei tempi di TeleKabul: ad accendere le polveri il responsabile informazione dei dem Sandro Ruotolo (ex manifesto e Raitre), che non ha gradito i servizi dei Tg Rai sugli scandali di Bari, dove la giunta comunale rischia il commissariamento, e di Torino (dove il Pd è invischiato un caso altrettanto grave di corruzione elettorale).

In una nota, i componenti Pd in Vigilanza Rai, parlano addirittura di “par condicio sistematicamente violata”, chiedendo “subito audizione dei vertici Rai e sottosegretario alla Comunicazione in Vigilanza”.

Ironia di Unirai: “Aspettiamo il Pd in redazione a farci la scaletta”

Insomma, il Pd tuona contro TeleMeloni, quando invece i giornalisti Rai non fanno che il loro lavoro, come ha replicato, Francesco Palese, segretario del sindacato UniRai. “Da mesi il Pd non fa che attaccare le testate giornalistiche della Rai denunciando faziosità che non esistono e sbilanciamenti che vengono puntualmente smentiti dai dati degli organi competenti. Chiediamo rispetto per la categoria dei giornalisti. L’ultima accusa è quella di aver dato spazio a due inchieste relative a presunti casi di voto di scambio a Torino e Bari. Cosa avrebbero dovuto fare i Tg? Nascondere la notizia per non disturbare qualcuno? Si tratta chiaramente di un atteggiamento intimidatorio verso un’intera categoria da parte di chi evidentemente negli anni è stato abituato a dettare la linea agli organi di informazione. Quel tempo è finito”

E tanto per rispondere a tono, il sindacato dei liberi giornalisti Rai invita provocatoriamente Ruotolo a Saxa Rubra. “Domani mattina alle 9 aspettiamo Ruotolo alla riunione di sommario del Tg1 – aggiunge -. Se a quell’ora ha altri impegni possiamo fare per quella del pomeriggio alle 15,30. Sarà l’occasione per confrontarsi dopo mesi di continui attacchi al primo telegiornale italiano”.

Tg Rai, Ruotolo ha nostalgia di TeleKabul

La stravagante richiesta censoria del Pd viene respinta al mittente anche ai componenti di Fratelli d’Italia nella Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai.

“Le ripetute notizie di scandali che stanno emergendo in tutta Italia, dapprima Bari e adesso Torino, evidentemente hanno fatto perdere lucidità agli esponenti del Pd”, si legge nella nota dei parlamentari di FdI.

FdI: “Il Pd dimentica le conferenze di Conte e Renzi gelataio”

“Infatti – prosegue la nota – non si spiega altrimenti la nota dei componenti dem in Vigilanza che, non paghi delle insulse e assurde critiche di ieri al Tg1, mettono in discussione l’imparzialità dei tg Rai, i quali sarebbero ridotti a megafono della propaganda del governo e dei ministri. Forse hanno dimenticato l’epoca in cui i palinsesti dell’informazione Rai erano tenuti in sospeso per trasmettere le conferenze stampa dell’allora premier Conte. Oppure quando i giornalisti venivano convocati all’interno del cortile di Palazzo Chigi da Matteo Renzi in veste di presidente del Consiglio-gelataio. La verità è che per il Pd la libertà di informazione e il diritto di cronaca vale solo quando governano. Infatti, a parte inverse è soltanto propaganda. Lo ribadiamo per l’ennesima volta: se ne facciano una ragione in Rai quella stagione si è chiusa”.

“A sinistra sono abituati a comandare nei tg Rai”

Una replica arriva anche dai parlamentari della Lega in commissione Vigilanza Rai, che ironizzano: “Sono così abituati a comandare in Rai, pur senza vincere le elezioni, che a sinistra confondono l’informazione e l’equilibrio con la propaganda stile Ruotolo. Stiano sereni”.