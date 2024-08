Il capitano ha il cancro e la squadra si rasa a zero. Lui scoppia in lacrime. Il gesto commuove il web (video)

Un bellissimo gesto quello dei giocatori e dello staff del club svedese Kalmar AIK FK, che in questi giorni hanno deciso di rasarsi la testa in sostegno del loro capitano Markus Herman, che sta combattendo contro il cancro. Quando Herman è andato a trovare i suoi compagni ed ha notato tutto il loro affetto e vicinanza, è scoppiato in lacrime.

Il capitano si è messo a piangere

I giocatori del Kalmar AIK FK, formazione svedese dilettante, stanno commuovendo il web. Si sono resi protagonisti del gesto tanto inatteso quanto commovente per significare tutto il loro sostegno a Markus Herman, capitano della squadra che lotta contro il cancro. Un gesto di solidarietà che riconcilia con lo sport . Le immagini sono commoventi: Herman entrando nello spogliatoio ha subito notato il nuovo look dei compagni e a quel punto è scoppiato in lacrime. Anche i membri dello staff tecnico si sono rasati per esprimere tutta la loro solidarietà e il sostegno a Herman.

Vi står enade i kampen mot cancer! #fuckcancer 💙 pic.twitter.com/J81mD6pVzc — Kalmar AIK FK (@KalmarAIKFK) August 7, 2024

Il capitano piange insieme ai compagni di squadra

