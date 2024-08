Grande Fratello in lutto, è morto Nicola Fuiano, “voce” e autore del programma. Il cordoglio degli ex concorrenti

“Che tu possa portare tutta la tua saggezza, cultura e immensa voglia di vivere anche lì. Sono felice di averti conosciuto. Sei stato un amico, un padre e un corretto giudice con me”, ha scritto Anita Olivieri, una delle protagoniste della 17ma edizione. “Dietro a quella stupenda voce che ci parlava dal confessionale c’era un’anima stupenda“, è la dedica del judoka Marco Maddaloni, ex concorrente della 15esima. La vincitrice dell’ultima edizione, Perla Vatiero, ha ricordato l’autore come “una persona meravigliosa…la sua voce in casa mi trasmetteva tranquillità”.

E Daniele Dal Moro, altro ex gieffino, ha condiviso un audio nel quale si sente la voce di Fuiano: “Daniele in confessionale. Daniele in magazzino. Daniele, cambio batterie, Daniele, il microfono!” per poi commentare “sono senza parole non so cosa dire amico mio. Ci siamo scannati, abbiamo fatto pace abbiamo parlato per centinaia di ore. Mi hai sempre trattato più come un figlio che come un amico. Mi hai aiutato, spronato sopportato e supportato sempre. Mi mancherai. Ti voglio bene“.