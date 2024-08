Giallo a Roma: trovato morto sul Lungotevere l’influencer Enzo Bondi. Aveva 39 anni (video)

Enzo Bondi, popolare influencer 39enne, molto conosciuto sui Social per i video sul calcio è stato trovato morto, poco dopo la mezzanotte in strada su Lungotevere Dante nei pressi del civico 3 a Roma. A segnalare la presenza di un corpo sul marciapiede sono stati passanti che hanno chiamato il 118.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della stazione di Roma San Paolo, i colleghi della radiomobile e quelli della VII sezione per i rilievi. Sul corpo dell’uomo non vi sarebbero segni di violenza ma la salma è stata traslato all’obitorio di Tor Vergata a disposizione dell’autorita’ giudiziaria. L’uomo noto sui social, non aveva precedenti penali.

Enzo Bondi era noto come Kaiserjny

Popolare sui social con il nickname Kaiserjny, Enzo Bondi contava oltre 11mila follower su Instagram e 18mila su TikTok. Molto noto negli ambienti romanisti, nei suoi video il 39enne commentava soprattutto notizie sulla squadra di calcio della Roma in chiave ironica e sarcastica.

Tiktoker e youtuber con grande successo anche su Twitch, Enzo Bondi, o meglio Kaiserjny, era diventato famoso per la sua passione sul calcio, la sua simpatia e la sua fede romanista. Nella sua bio di Instagram si presentava come organizzatore del Fantacalciototale.

In queste ore molti esprimo cordoglio per la morte improvvisa di Enzo Bondi. Emblematico, in tal senso, il post di Pier Augusto, che ha scritto su Facebook: “Per molti di voi questo volto sarà assolutamente sconosciuto, ma per me come per tanti altri tosi romanisti era un volto quasi di famiglia…un tiktoler e instagrammer simpatico divertente che realizzava contenuti sulla as roma molto divertenti. Morto a 39 anni lascia moglie e due figli piccoli, trovato su lungo Tevere essanime…ignote le cause della morte al momento”.