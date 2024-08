Raid israeliano su una scuola a Gaza: centinaia di vittime. Tajani: bombardamento inaccettabile

Decine di persone sono morte in un attacco israeliano contro una scuola a Gaza. Lo denunciano le autorità palestinesi, affermando che l’edificio era usato come rifugio dai civili. L’esercito israeliano ha confermato l’attacco, precisando però di aver colpito una struttura usata come nascondiglio di terroristi. Hamas parla di cento morti, almeno undici bambini, mentre Israele minimizza l’accaduto.

La difesa di Israele: “Colpiti obiettivi terroristici, numeri falsati”

Secondo le Forze di difesa di Israele (Idf), il raid mirato ha colpito “con precisione” i membri del movimento islamico palestinese Hamas che operavano “all’interno di un centro di comando e controllo situato nella scuola Al Taba’een, adiacente a una moschea”. Questo centro, secondo le forze israeliane, serviva “come rifugio per i terroristi e i comandanti di Hamas, ed era il punto da cui venivano pianificati e coordinati attacchi”. Israele parla di non più di “20 morti” nell’attacco odierno. Secondo le Idf, inoltre, “Hamas continua a utilizzare rifugi civili come copertura per le proprie attività terroristiche, sfruttando cinicamente la popolazione civile e le istituzioni come scudi umani”. L’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera” ha riferito che l’attacco ha scatenato un incendio, intrappolando le persone rimaste all’interno dell’edificio, mentre l’accesso all’acqua è stato interrotto, complicando ulteriormente gli sforzi delle squadre di soccorso per domare le fiamme.

Tajani: Israele rispetti il diritto umanitario

“È assolutamente inaccettabile il bombardamento di una scuola a Gaza che ha provocato tante vittime innocenti. Chiediamo ad Israele rispetto del diritto umanitario. E’ per proteggere i civili che chiediamo immediato cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas”. Lo ha scritto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in un messaggio su X.

Condanne da Ue, Gran Bretagna e Francia

Condanne al raid israeliano sono giunte dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dalla Ue. “Sono inorridito dalle immagini di una scuola a Gaza utilizzata come rifugio e colpita da un attacco israeliano, che avrebbe causato decine di vittime palestinesi. Almeno 10 scuole sono state prese di mira nelle ultime settimane. Non vi è alcuna giustificazione per questi massacri”, Lo scrive su X l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell.

La Francia condanna con ” la massima fermezza l’attacco israeliano che ha preso di mira la scuola Tabeen di Gaza City il 9 agosto”: è quanto si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri di Parigi. “Da diverse settimane – si prosegue nel comunicato – gli edifici scolastici vengono ripetutamente presi di mira, con un numero intollerabile di vittime civili”. La Francia ricorda quindi ”l’obbligo per Israele di rispettare il diritto internazionale” e “ribadisce la sua richiesta per il rilascio incondizionato se senza attendere di tutti gli ostaggi e per un cessate il fuoco immediato di fronte all’emergenza umanitaria a Gaza”.

Il Regno Unito ha dichiarato di essere “inorridito” dall’attacco mortale israeliano contro una scuola coranica a Gaza, chiedendo “un cessate il fuoco immediato”. “Hamas deve smettere di mettere in pericolo i civili. Israele deve rispettare il diritto umanitario internazionale””, ha dichiarato il capo della diplomazia David Lammy su X. Condanne anche dalla Spagna.

40mila morti a Gaza dall’attacco del 7 ottobre

Sono 39.790 i morti e 92.002 i feriti nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre dello scorso anno. E’ quanto afferma il ministero della Salute di Gaza. In 24 ore, secondo il bollettino rilanciato dalla tv satellitare al-Jazeera, si sono contati 40 morti e 140 feriti, un bilancio che non comprende le vittime dell’attacco israeliano contro la scuola.

Abu Mazen da Putin lunedì 12

Il presidente palestinese Abu Mazen arriverà in Russia lunedì 12 agosto, ha detto a Ria Novosti l’ambasciatore palestinese a Mosca, Abdelhafiz Nofal. La federazione russa oggi ha fortemente stigmatizzato il raid di Tel Aviv contro i civili.