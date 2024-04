Attacco di Israele e Damasco, l’Iran “avvisa” gli Usa. A Gaza un raid di Tel Aviv uccide 7 operatori umanitari

La risposta all’attacco israeliano al consolato iraniano a Damasco “sarà dura”. Tensione altissima, in Medio Oriente, dopo il blitz di Israele sull’ambasciata iraniana in Siria in cui è morto l’80enne Mohamed Reza Zahedi, che guidava i 4 mila pasdaran impegnati a sostenere il regime di Bashar Al Assad e agiva come collegamento con Hezbollah. Con lui sono stati uccisi Hossein Aminullah, capo di Stato maggiore per Siria e Libano, e Haj Rahimi, comandante dell’ala palestinese. “Risponderemo all’attacco nello stesso modo, al momento giusto e nel luogo giusto”, ha aggiunto Theran, che ha fatto sapere di aver inviato “un messaggio” agli Usa in quanto principali sostenitori del “regime sionista”. “Questo crimine vigliacco non resterà senza risposta”, ha dichiarato in una nota il presidente iraniano, Ebrahim Raisi.

L’attacco all’ambasciata dell’Iran a Damasco

“Prendere di mira il consolato iraniano è una violazione delle norme internazionali e Israele dovrà sopportarne le ripercussioni”, ha affermato dal canto suo il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian. “La comunità internazionale deve prendere una posizione ferma contro tali atti criminali”, ha aggiunto. Gli Stati Uniti hanno informato l’Iran di “non essere coinvolti” e di non essere stati messi al corrente da Israele del raid su un compound diplomatico a Damasco in cui è rimasto ucciso un importante generale dei Guardiani della Rivoluzione, Mohammad Reza Zahedi. Secondo il portale di notizie, un portavoce del consiglio di Sicurezza nazionale ha assicurato che gli Stati Uniti “non sono stati coinvolti nell’attacco e non ne erano stati messi a conoscenza”. Un alto funzionario americano ha precisato che gli Usa “hanno comunicato questo direttamente all’Iran”.

Uccisi 4 operatori umanitari a Gaza

Stamane, però, un alto tragico evento ha rigettato benzina sul fuoco: sette operatori umanitari della ong World central kitchen sono morti in un raid israeliano su Gaza. Lo riferisce la stessa Wck in una nota, nella quale si dice “devastata nel confermare che sette membri del nostro team sono stati uccisi in un raid delle Idf”. Le sette vittime sono di nazionalità australiana, polacca, britannica, palestinese e con doppia cittadinanza americana e canadese. Gli Stati Uniti si dicono “profondamente turbati” per l’uccisione di sette operatori umanitari di Wck in un raid a Gaza e chiedono a Israele di “indagare rapidamente su quanto accaduto”. In un post sui social, la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, scrive: “Abbiamo il cuore spezzato..Gli operatori umanitari devono essere protetti mentre forniscono aiuti di cui c’è disperatamente bisogno”.

“Il governo israeliano deve fermare queste uccisioni indiscriminate. Deve smettere di limitare gli aiuti umanitari, smettere di uccidere civili e operatori umanitari e smettere di usare il cibo come arma. Niente più vite innocenti perse. La pace inizia con la nostra comune umanità. È necessario iniziare adesso”, scrive in un post su X lo chef spagnolo americano Jose Andres, fondatore della ong World central kitchen (Wck), che nella notte ha perso sette operatori umanitari, uccisi in un raid israeliano a Gaza. “Queste sono persone… angeli… con cui ho prestato servizio in Ucraina, Gaza, Turchia, Marocco, Bahamas, Indonesia. Non sono senza volto… non sono senza nome, li ricorda Andres.