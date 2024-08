Frattura sistemata col cartone, Schifani manda gli ispettori all’ospedale di Patti: sarò impacabile

Rimasti senza stecche per gli interventi d’urgenza, all’ospedale Barone Romeo di Patti (Messina) i sanitari hanno deciso di bloccare con dei pezzi di cartone la frattura del perone a un ragazzo giunto al pronto soccorso per le cure. Un espediente denunciato dal padre del giovane, come riporta la Gazzetta del Sud che pubblica anche l’immagine della gamba ingessata col cartone. A Messina poi i medici hanno sostituito il cartone con un tutore.

La foto della frattura sistemata col cartone fa il giro del web

In seguito alla denuncia, l’assessorato regionale della Salute ha disposto un’ispezione urgente all’ospedale di Patti. “Essendo venuta a conoscenza dai giornali di questi gravi fatti – dice l’assessore Giovanna Volo -, mi sono attivata immediatamente, in pieno accordo con il presidente Schifani, per accertarne l’origine e verificare l’eventuale mancato rispetto delle procedure previste dai protocolli. Dopo aver sentito i vertici dell’azienda sanitaria di Messina, ho dato mandato al dipartimento Attività sanitarie dell’assessorato, guidato dal dirigente generale Salvatore Requirez, di procedere con la massima urgenza a un intervento ispettivo. Questo sarà svolto nelle prossime ore e gli esiti mi saranno riferiti al fine di verificare le eventuali responsabilità e adottare i provvedimenti idonei al superamento delle criticità accertate”.

Schifani: ho chiesto scusa alla famiglia del ragazzo a nome della Regione Siciliana

Immediata la presa di posizione anche del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che ha telefonato al padre del giovane al quale i sanitari dell’ospedale di Patti (Messina) avevano bloccato la frattura del perone con del cartone non avendo stecche a disposizione. “Ho parlato col genitore del ragazzo – ha detto Schifani – ho chiesto scusa a nome della Regione siciliana. Non ce l’ho con i medici, so bene che sono di frontiera e lavorano in condizioni a volte molto complicate. Ma sarò implacabile con i responsabili non appena avrò l’esito dell’ispezione che ho disposto”.