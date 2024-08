Foto di sprangatori rossi su Fb e una condanna: chi è Mattia Tombolini, il portaborse perfetto di Ilaria Salis

“Ma ho anche dei difetti”: è il commento a caldo su Instagram di Mattia Tombolini, sull’articolo di Libero che ha rivelato il suo ruolo di nuovo assistente di Ilaria Salis. La militante di estrema sinistra, accusata dai magistrati ungheresi di tentato omicidio, ha assunto un assistente locale che ha un curriculum decisamente all’altezza della sua committente.

Un profilo perfetto per la maestrina rossa accusata di essere una manganellatrice

Ne fornisce un esauriente profilo il quotidiano diretto da Mario Sechi: Mattia Tombolini, giovane editore romano e operatore culturale (è il fondatore dei Momo Edizioni). “Sul profilo Facebook di Mattia Tombolini, 34enne della provincia di Rieti, c’è una foto in bianco e nero in cui cinque ragazzi armati di bastone picchiano un poliziotto caduto a terra. Un utente gli chiede: «Ti piace questa?». Tombolini risponde: «Beh, mi affascina in qualche modo la Banda Bellini… anche…», e aggiunge un sorriso stilizzato. Negli anni ’70 la famigerata Banda Bellini, nata nel quartiere milanese di Casoretto, aveva due nemici: gli “sbirri” e i “fascisti””.

Il quotidiano ricorda anche che Ilaria Salis, attualmente in vacanza tra i boschi dopo lo stress elettorale, in “Ungheria è stata arrestata con un manganello telescopico nello zaino, «per autodifesa», sostiene. Salis era a bordo di un taxi. È accusata di lesioni gravi a danno di due militanti di estrema destra e i magistrati sospettano che la 40enne avesse relazioni con la Hammerbande, la “banda del martello”, dall’attrezzo con cui i componenti spaccano teste e ossa dei nemici”.

Mattia Tombolini e la condanna a 4 mesi di reclusione

Mattia Tombolini ha un curriculum giudiziario meno moimentato. Vanta soltanto una condanna (in primo grado) per diffamazione nei confronti di Marco Cossu, esponente locale di Fratelli d’Italia e sindaco del Comune di Casperia e vicepresidente della provincia di Rieti. Come ha scritto Cossu in una lunga rettifica a un articolo di Fanpage (che per comodità potrebbe chiamarsi Il nuovo Lotta continua) che celebrava Tombolini come un santo laico e un martire della libertà d’espressione, smontava punto per punto l’agiografia. Cossu ricordava anche che in data “10/7/2023 il signor Tombolini è stato condannato per il reato di cui all’art. 595 co. 3 c.p., a mesi 4 di reclusione”. Gli avvocati di Tombolini hanno ovviamente fatto ricorso in appello. Anche lui (come la Salis) è innocente, fino a condanna definitiva. Insomma, un profilo perfetto per l’europarlamentare di Avs.