Ilaria Salis è in vacanza nel bosco. La geniale replica social: speriamo che l’orso non chieda l’affitto (video)

Il tradizionale cruciverbone di Fratelli d’Italia, in spiaggia, le ha dedicato un quesito da 5 lettere: “Non conviene lasciarle le chiavi quando vai in vacanza se ce l’hai come vicina”. Per dare la risposta giusta, non serve Bartezzaghi: Salis (Ilaria) tiene banco da mesi sulle pagine dei giornali.

Un saluto a tutte/i.

A presto! pic.twitter.com/T7bs1VP3kB — Ilaria Salis (@SalisIlaria) August 4, 2024

Come tiene banco il suo video rilasciato da una amena località di villeggiatura montana, per ritemprarsi dalle “fatiche” della campagna elettorale per l’Europarlamento. La neo eletta al Parlamento Ue con Avs ha infatti reso noto ai suoi follower di essere in vacanza, non sta a noi dire quanto meritata, che aspettava dopo le fatiche degli ultimi mesi. «Devo dirvi che il carcere prima e poi tutta l’attenzione mediatica, le centrifughe di Bruxelles e Strasburgo mi stanno prendendo tantissime energie e adesso ho bisogno di un attimo di raccoglimento».

Come nelle migliori spy story, la località dove sta passando il periodo di vacanza Ilaria Salis resta assolutamente top secret. «Finalmente sono libera, sono in montagna» dice nel filmato pubblicato sui Social.

I commenti su Instagram dei fan sono un campionario esilarante. “Nei boschi da vera antifascista. A parte gli scherzi, buon riposo compagna!”, scrive una follower. Un altro utente, ovviamente rosso, argomenta così la sua scelta elettorale: “Sono fiero di averti votato ed aver dato il mio contributo a toglierti dalle grinfie dei fascisti ungheresi”.

Ilaria Salis in vacanza nel bosco: fioccano le battute

Un’altra seguace social, da Milano (dove la Salis, forte della militanza rossa e delle sue occupazioni, ha ottenuto ben 21mila preferenze) scrive: “Fiera di aver potuto contribuire alla tuia giusta libertà”. Post che scatena le risposte indignate di altri followe: “Una delinquente e truffatrice libera per voi di sinistra è giustizia?”. E un altro a sua volta aggiunge: “Ma ti metti a discutere con deficenti che pensano che delinquere sia giusto ??? Lascia stare”. Mentre un altro sintetizza in tre righe e una domanda, che è meglio di quella del cruciverbone di FdI: “Ma un po’ di vergogna?”.

Ma è su X (ex Twitter) che le ironie si scatenano salaci e irresistibili, c’è chi paragona la Salis a Cappuccetto rosso, c’è chi chiede da cosa debba riposarsi, ma la medaglia d’oro indiscutibilmente va all’account The Journalai che, postando il video della Salis nel bosco, commenta: “Speriamo che l’orso non chieda l’affitto”.