FdI: “Stiamo cambiando l’Italia”, a agosto tour sulle spiagge con le riforme e i cruciverba patrioti

Parte la campagna di Fratelli d’Italia “Con il governo Meloni stiamo cambiando l’Italia”: decine di iniziative on the beach per tutto il mese di agosto per illustrare in modo leggero ma serio il programma dell’esecutivo. Altro che raccolta di firme virtuali e banchetti semideserti. La campagna è stata presentata questa mattina a Ostia, a pochi chilometri dalla Capitale. dal responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, il responsabile del programma Francesco Filini, il presidente di Gioventù nazionale Fabio Roscani e il coordinatore della provincia di Roma, Marco Perissa.

FdI, stiamo cambiando l’Italia. Tour sulle spiagge nel mese di agosto

Una campagna informativa del partito – spiegano – su quattro riforme che sta portando avanti il governo: fisco, giustizia, autonomia, premierato. Fratelli d’Italia organizzerà per tutto il mese di agosto decine di iniziative nelle località balneari, fra le quali 10 in alcune delle spiagge più significative d’Italia. Dopo la tappa inaugurale a Ostia: il 4 agosto sarà la volta di Otranto e Santa Margherita Ligure, il 10 di Rimini e Positano, l’11 la campagna si sposterà a Gallipoli, il 14 a Jesolo, il 23 al Poetto (Cagliari), il 24 a Mondello e Forte dei Marmi.

Le riforme del governo Meloni e i quiz patrioti

Giovani, militanti, sindaci, parlamentari, esponenti di governo: tutti tra gli ombrelloni per raccontare le importanti azioni che sta mettendo in campo l’esecutivo. Sulle spiagge verrà distribuito un dépliant informativo sulle riforme ed anche un opuscolo intitolato “Per i nostri anziani, mai più soli”. Un’informativa di tutti i provvedimenti strategici rivolti a una fascia di popolazione particolarmente fragile nel periodo estivo. E ci sarà il ritorno dei “cruciverba patrioti”, con le loro definizioni irriverenti. Un modo semplice ma anche leggero per raccontare la verità sui provvedimenti del governo di centrodestra.

Donzelli: basta con le bugie della sinistra

“Sono state raccontate tante bugie dalla sinistra ed è necessario informare gli italiani su quello che stiamo facendo davvero per loro e per cambiare l’Italia”, ha detto Donzelli parlando con la stama. “Nei centri delle città invece saremo vicino agli anziani che troppe volte rimangono da soli con tanta iniziative di solidarietà e di amicizia. Ma anche raccontando a loro tutto quello che sta facendo il governo Meloni per la terza età, a partire dal decreto anziani”.

Il cruciverba che non piace alla sinistra tra i sorrisi dei villeggianti

Il responsabile organizzazione di FdI ha illustrato la campagna giocando a risolvere il “Cruciverba dei Patrioti” (la 45 verticale dedicata a Ilaria Salis, vicina a cui non conviene lasciare le chiavi di casa se si va in vacanza, ndr). Scanzonata e goliardica l’enigmistica dei patrioti. “Con la riforma del premierato, 58 verticale FdI vuole fermare quello di palazzo”, chiede Donzelli. E i presenti rispondono “Gioco”. “32 orizzontale: la riforma Nordio ne chiede quella delle carriere tra pm e giudici”, chiede ancora Donzelli. “Separazione”, questa è facile, gli rispondono in coro. Nel cartello con il cruciberba si legge “Il quiz che non piace allla sinistra.