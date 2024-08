Due ore di colloquio tra Meloni e Salvini in Puglia, telefonata di Tajani: vertice per ripartire il 30 agosto

Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno avuto un incontro conviviale di due ore in Puglia, nella masseria dove la premier sta trascorrendo qualche giorno di vacanza, nel giorno in cui esplode il caso della possibile indagine su Arianna Meloni, sorella della premier, come annunciato da un articolo del “Giornale” che ha generato la reazione indignata di FdI. È stata l’occasione anche per una telefonata all’altro vicepremier, Antonio Tajani. I tre leader hanno condiviso di vedersi di persona il 30 agosto per fare il punto sui dossier più urgenti, riferiscono fonti di governo, anche a sgomberare il campo da narrazioni su presunte divisioni nel centrodestra. Il clima, viene riferito, è più che sereno nella maggioranza di governo, pronto a ripartire a settembre. L’incontro, durato poco più di due ore a Masseria Beneficio, ha visto la presenza, all’interno della struttura, nelle campagne del Brindisino, anche del presidente della Camera Lorenzo Fontana, in vacanza in Puglia in questi giorni. Per lui colloquio informale e relax a bordo piscina. A Masseria Beneficio ci sono da giorni anche la sorella della premier Arianna con il marito e ministro Francesco Lollobrigida, il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato. A Ceglie Messapica con il gruppo della premier anche Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute.

Colloqui “conviviali” li definisce la premier conversando con l‘Ansa, ma forse utili per fare un primo punto della situazione in vista della ripresa e per concordare il vertice a Roma per il il 30 agosto. Da quel momento si entrerà nel merito di diverse questioni aperte, tra queste le nomina Ue, ma anche il nodo delle nomine Rai e il delicato dossier, già aperto in sede ministeriale, della manovra.