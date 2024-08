Dopo il caso Khelif avanza l’onda no gender: Caster Semenya si candida per guidare l’atletica mondiale

Sulla scìa del caso di Imane Khelif, la pugile algerina campionessa olimpica nonostante alcune marcate caratteristiche sessuali maschili, anche la due volte campionessa olimpica degli 800 metri, la sudafricana Caster Semenya, anch’ella al centro delle polemiche per le sue sembianze muscolari, ha dichiarato che intende candidarsi alla presidenza dell’organismo di governo World Athletics quando terminerà il mandato finale di Sebastian Coe nel 2027. “Sto lavorando alla mia candidatura alla presidenza. Mi piace sfidare le persone che non si prendono cura dei diritti degli atleti”, ha detto Semenya all’emittente tedesca Ard. Semenya, 33 anni, ha vinto due ori olimpici e tre titoli mondiali negli 800 metri che ha dominato per molti anni. Allo stesso tempo, è stata coinvolta in una controversia di genere che è diventata pubblica il giorno del suo primo titolo mondiale nel 2009. È considerata intersessuale e da anni combatte le regole di World Athletics secondo cui le donne con un livello elevato di testosterone devono abbassarlo a un certo livello per competere in eventi dai 400 metri al miglio.

Dalla Khelif alla Semenya, nel segno del tutto è no gender…

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha definito le regole discriminatorie, ma World Athletics ha affermato che rimarranno in vigore. Semenya ha rifiutato di assumere farmaci per abbassare il suo livello di testosterone. Una nuova controversia di genere è sorta ai Giochi di Parigi intorno alle pugili Lin Yu-ting di Taiwan e dell’algerina Imane Khelif, a cui è consentito competere alle Olimpiadi dopo essere state squalificate dai campionati mondiali dell’anno scorso. “Capisco che devo mettere gli atleti al primo posto”, ha affermato. “Dovrebbe riguardare il servizio agli atleti. Dovrebbe riguardare la loro protezione. Dovrebbe riguardare l’assicurarsi che tutti gli atleti siano trattati equamente. Posso ottenere abbastanza supporto per questo. Quando ti candidi per una carica, devi avere una visione. Non puoi fare promesse in una campagna elettorale che non puoi mantenere, che non sono realizzabili o irrealistiche. Credo che se adotterò questo approccio, otterrò molto supporto”, ha affermato. Coe è stato eletto nel 2015 e rieletto nel 2019 e nel 2023. Un altro mandato non è possibile secondo le regole di World Athletics.