Crosetto: “Primo G7 sulla difesa in Italia. L’Europa lavori unita contro tutte le autocrazie”

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo al Globsec Forum di Praga, ha sottolineato l’importanza della nomina di un commissario europeo per la Difesa, definendola “giustissima”, poiché l’Europa non si è mai occupata adeguatamente di questa materia “ed ora dobbiamo recuperare il tempo perso”. Crosetto ha annunciato che, sotto la Presidenza italiana, si terrà per la prima volta un G7 dedicato alla difesa, evidenziando come la guerra in Ucraina abbia risvegliato la consapevolezza che la difesa richiede investimenti e scelte rapide e soprattutto un’Europa che sia unita anche in questo campo.

Crosetto: “Dialogare con Africa e Paesi del Brics”

Secondo il Ministro, “l’Europa ha capito troppo tardi di dover contare sulle proprie Forze Armate per garantire libertà e democrazia, e ora deve accelerare nella costruzione del pilastro europeo della Nato”. Crosetto ha inoltre sottolineato,” la necessità di agire rapidamente di fronte alla sfida pressante delle autocrazie e della guerra ibrida portata avanti da alcune nazioni”.

Ha avvertito che l’Occidente deve prestare attenzione alla sfida rappresentata dalla propaganda anti-occidentale promossa da alcune nazioni, nell’ambito di una guerra ibrida dove le fake news giocano un ruolo rilevante, specialmente in Africa e nei Paesi Brics ma senza sottovalutare la penetrazione che alcune nazioni hanno all’interno delle nostre nazioni, anche con sofisticate strategie per occupare posti di rilievo ed influenzare opinioni pubbliche ed istituzioni.

“Nessuno può affrontare da solo le sfide globali”

Il Ministro della difesa ha espresso, “preoccupazione per il tentativo di creare una contrapposizione, che non esiste, tra Brics e Nato” ed ha ribadito che nessuna nazione europea può affrontare da sola le attuali sfide globali.

Durante il Globsec, Crosetto ha avuto incontri proficui con il vice Primo Ministro croato Ivan Anuic e con la Ministra della Difesa ceca Jana Cernochová, discutendo della situazione nei Balcani, del sostegno all’Ucraina e della sicurezza del Fianco Sud dell’alleanza atlantica.