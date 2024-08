“Ce la siamo cavicchiata”: Domenico, steward napoletano di Ryanair, è il nuovo idolo della Rete (video)

Sui social circolano da tempo i video di annunci fittizi di comandanti che annunciano le cose più improbabili ed esilaranti: da TikTok spunta invece un annuncio originale, che sembra inventato tanto è divertente, pronunciato da Domenico, assistente di volo di Ryanair in fase di atterraggio del volo Napoli-Venezia.

L’equipaggio Napoli-Venezia è diventato popolare tra i viaggiatori Ryanair

Lo ha condiviso uno dei passeggeri, spiegando che il video è autentico e ricevendo conferma da altri utenti che erano a bordo dello stesso volo e che hanno viaggiato con lo stesso equipaggio: una crew di Ryanair, secondo le testimonianze social, formata da piloti, steward e hostess napoletani. Il risultato? L’ironia tutta partenopea con la quale vengono accolti i viaggiatori, che ormai hanno adottato questo equipaggio come uno dei più cordiali delle rotte italiane.

Il video da Youtube

Nel video, lo steward, che si chiama Domenico ed è un vero idolo del web, con placida calma annuncia l’atterraggio a Venezia: “Siamo arrivati anche in anticipo così almeno allo sbarco non vi sento lamentarvi. Ci riempite sempre di insulti per i ritardi di Ryanair, almeno quest’oggi tutto sommato ce la siamo cavicchiata”. E ancora, tra le risatine dei passeggeri: “Rimanete ai vostri posti con le cinture allacciate finché il segnale non sarà spento. Ricordatevi che questo segnale non è una decorazione, ma serve a farvi capire quando abbiamo finito di parcheggiare l’aereo. Così evitate di alzarvi per primi, scappare come grilli per arrivare davanti alla porta che poi che premio dovete prendere, non lo so. Tra l’altro a Venezia c’è il bus e se non si riempie non andate da nessuna parte. Quindi prendetevela comoda: la vita è una, non ha senso stressarsi”. Per poi concludere con un esilarante: “Se vi piace fumare smettete, che fa male. Ma se non riuscite aspettate almeno di essere fuori dall’aeroporto”.

Domenico, assistente di volo di Ryanair, impazza sul web

L’equipaggio non è nuovo a questi show, come conferma un video del Gazzettino veneto: la voce è identica e inconfondibile. “Se siete in Veneto, spero per voi che non siate astemi”, dice l’assistente di volo, che ha anche una pagina dei suoi monologhi su TikTok, tra l’ilarità generale.