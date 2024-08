Boldrini si attacca a Kamala e fa la profetessa: “Vincerà Harris, Trump è sul viale del tramonto” (video)

Laura Boldrini, come altri autorevoli esponenti del Partito democratico tra i quali Roberto Speranza, che è volato direttamente a Chicago, ha scelto di passare l’estate con la bandierina americana in mano: tifando Kamala Harris.

Con le elezioni per la Casa Bianca, in programma a novembre, ritiene di vincere facile. La convention Usa l’appassiona più delle beghe nazionali e, memore delle batoste elettorali in Italia, ritiene di puntare (a suo dire sul sicuro) facendo il tifo per la candidata dem.

Così Boldrini sceglie di pronunciare su La7 le sue profezie sulla vittoria a suo dire scontata di Kamala Harris. E sul declino a suo dire inarrestabile del “rancoroso” Donald Trump. Ma occhio alle profezie (come insegnano quelle di Piero Fassino), che possono trasformarsi in clamorosi boomerang.

Boldrini tifa Kamala tra squilli di tromba: è certa che Trump sia finito

Non paga del suo intervento su La7, Boldrini reitera la sua previsione ottimistica in un comunicato: “La candidatura di Kamala Harris riaccende l’entusiasmo – sentenzia l’ex presidente della Camera – e la speranza di cittadine e cittadini statunitensi che vogliono una leadership seria e attenta ai bisogni delle persone, in particolare dei giovani e delle donne. Kamala Harris è una figura istituzionale ma sicuramente non imbalsamata, è una donna ironica e capace di trasmettere gioia. Davanti a lei Donald Trump si mostra come un uomo aggressivo e rancoroso, sul viale del tramonto”, sentenzia la deputata del Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. “La sua candidatura fa bene agli Usa e restituisce protagonismo alle tante donne americane che si sono sentite offese dal sessismo di Trump. Forse questa volta il soffitto di cristallo si può veramente rompere”, conclude Boldrini. Ne riparliamo a novembre.