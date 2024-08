Bloomberg annuncia la svolta contro la siccità: “Possiamo trasformare l’aria in acqua”

Bloomberg annuncia una possibile, grande svolta scientifica, in grado anche di porre rimedio ai problemi causati dalla siccità: un laboratorio californiano è impegnato a trasformare l’aria in acqua. La startup, Atoco, sarebbe già in grado di produrre questa straordinaria novità.

Bloomberg spiega la trasformazione

Nell’ultima newsletter Bloomberg Green si legge che, “In un laboratorio in un magazzino della California, ad Irvine, lo scienziato Heng Su svela quella che potrebbe essere una soluzione di portata mondiale alla crisi idrica globale. Il piccolo oggetto portatile ha un aspetto insignificante, costituito da alette bianche impilate che ricordano una miniatura del radiatore di un appartamento vecchio stile”.

“Quando si mette il dispositivo su una bilancia- si legge nella newsletter-, questo aumenta silenziosamente di peso in pochi secondi. Con il passare dei minuti, diventa sempre più pesante. Questo perché il dispositivo raccoglie invisibilmente le molecole d’acqua circostanti a pochi metri di distanza; raccoglitori d’acqua si trovano all’interno di un involucro di plastica a forma di casetta trasparente per uccelli. L’aria calda all’interno disloca le molecole di H2O dai raccoglitori e un condensatore trasforma il vapore acqueo in liquido, che gocciola in un becher”.

Non serve l’elettricità, basta l’energia solare

La tecnologia, denominata “metallic organic frameworks” (MOF), non richiede elettricità e può produrre acqua con la sola luce solare ambientale. L’azienda californiana prevede di costruire una versione commerciale su larga scala del prototipo che potrebbe produrre migliaia di litri di acqua ultra pura al giorno per una comunità. In pratica, scrive Bloomberg Green, “un’unità delle dimensioni di un condizionatore d’aria residenziale potrebbe fornire acqua a casa vostra”.

Possibile raccogliere l’acqua in tutto il mondo

“È possibile raccogliere acqua dall’aria in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento dell’anno, indipendentemente dal livello di umidità, senza un’impronta di carbonio”, afferma Omar Yaghi, fondatore di Atoco e professore di chimica presso l’Atoco ‘Università della California a Berkeley. Altre startup stanno sviluppando il ‘Mof’ per la raccolta dell’acqua atmosferica, ma “i progressi compiuti dal professore Yaghi nell’ultimo decennio ci permettono di essere in vantaggio rispetto alla concorrenza”, si legge nella newsletter.