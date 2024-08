Bancomat, un miliardo al giorno prelevato dagli italiani: il contante resta il preferito per il Belpaese

Un miliardo di euro ogni giorno prelevato al bancomat. E’ il dato che emerge da Unimpresa, secondo cui nel 2023 dagli sportelli sono stati ritirati 360 miliardi di euro, 10 miliardi in più rispetto al 2022 e 18 miliardi in più rispetto al 2021. E anche se l’utilizzo delle carte di credito o prepagate è in crescita resta ampiamente sotto la media europea. In sostanza, gli italiani amano ancora la moneta vera.

I dati sul bancomat e le carte di credito in Europa

La pandemia, dunque, sembra non aver spazzato via del tutto l’uso del contante, anzi. Il nostro Paese – secondo lo studio di Unimpresa – si conferma ultimo nell’area euro per l’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante: con 200 operazioni medie pro-capite eseguite con carte di credito, bonifici e assegni, la Penisola si dimostra molto affezionata alla moneta di carta.

La media dell’Eurozona per i pagamenti alternativi al contante è di 370 operazioni per cittadino, con la Spagna che ne registra 290, la Germania 329 e la Francia 424. Ancora meglio fanno i Paesi Bassi (670) e altri paesi del Nord, come la Finlandia (598) e l’Estonia (488).

Nel dettaglio in Italia, per quanto riguarda la moneta virtuale e i pagamenti digitali l’anno scorso le operazioni sono arrivate a 11mila miliardi di euro tra bonifici (che coprono il 94% di questo comparto), assegni bancari e circolari, e carte di credito o di debito. Gli Stati Uniti continuano a essere una categoria a parte.

Oltre 426 miliardi di transazioni con le carte di credito

Un incremento che, in ogni caso, non frena la moneta di plastica, usata di più rispetto al passato: 426 miliardi di euro di transazioni nel 2023 contro 382 miliardi di euro del 2022, vale a dire 44 miliardi di euro in più in un anno (+11,5%). E cresce significativamente anche la diffusione delle carte: le tessere in circolazione sono oltre 120 milioni tra carte di credito (21 milioni), carte di debito (67 milioni) e prepagate (33 milioni).

Anche qui siamo di fronte a una crescita, oltre 5 milioni di pezzi in più tra il 2022 e il 2023 (+4,5%): in particolare le carte di credito in più sono 300mila (+1,4%), quelle di debito 2,7 milioni in più (+4,2%).