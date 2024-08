“Assumiamo solo immigrati”: bufera su un pub di Modena. Bonaccini e il Pd alla titolare: “Tieni duro”

“Tieni duro” è il messaggio di Stefano Bonaccini, europarlamentare Pd ed ex presidente della Regione Emilia Romagna, inviato sui social a Carlotta Bertolini, titolare del pub birreria Keller a Modena, finita nella bufera per un’intervista incendiaria al Resto del Carlino contro i lavoratori italiani.

Che cosa ha detto di tanto la titolare del pub modenese per scatenare reazioni così feroci? Basta leggere il titolo apparso sul quotidiano il 31 luglio. “Italiani svogliati e impreparati, io assumo soltanto immigrati”, La titolare della birreria Keller di Modena ha argomentato la sua posizione spiegando che con i lavoratori stranieri si trova meglio. “Se parliamo di ruoli come cucina e lavapiatti, già vent’anni fa era difficile che un italiano volesse farli: ora è letteralmente impossibile. Negli ultimi anni in cucina ho avuto prima una ragazza dell’Est e poi una originaria del Burkina Faso. Entrambe bravissime, disponibili e puntuali: sono partite con un contratto di tre anni e poi sono passate a un indeterminato. Ma non è stato facile”.

La titolare del pub di Modena: così faccio integrazione

E ancora: “Così faccio integrazione. A fine turno mi fermo per insegnare l’italiano. E se ci fosse meno burocrazia, sarebbe più facile”. Per poi criticare “la lentezza del sistema d’accoglienza in Italia. Purtroppo sono di più quelli che rimangono in una sorta di bolla, senza potersi muovere e rimanendo, tra l’altro, una forza lavoro non valorizzata. Non mi stupisco che in tanti diventino dei delinquenti, io nei loro panni prima di morire di fame probabilmente farei lo stesso”.

Salvini: italiani tutti svogliati e incapaci? Mi pare razzismo

Un articolo che ha provocato anche la reazione di Matteo Salvini. “Ognuno è libero di fare quello che vuole – ha scritto sui Social il vicepremier – ma questo mi pare razzismo. Italiani tutti svogliati e incapaci? Non sono d’accordo. Che ne pensate?”.

In queste ore il Pd, a cominciare dall’ex governatore Bonaccini, seguito dal sindaco di Modena, sta esprimendo solidarietà nei confronti della titolare del pub Keller. Nessuna critica, neppure velata, alla discriminazione nei confronti degli italiani sbandierata nelle interviste rilasciate dalla signora Bertolini. “Assumo solo immigrati” si può dire. Alla imprenditrice di Modena e agli esponenti della sinistra terzomondista e inclusiva solo una sommessa domanda: cosa sarebbe successo se la signora avesse detto “Assumo solo italiani”?