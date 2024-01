Gaffe di Bonaccini: “Ho incontrato Vannacci…no ho sbagliato”. Le risate della platea e della Meloni (video)

Gaffe, con risate in sala, da parte del presidente Bonaccini che parlando del commissario per l’Expo 2025, che si tiene a Osaka, l’ha chiamato ‘Vannacci’ anziché Vattani. Vannacci è l’ufficiale dell’esercito che ha scritto il libro “Il mondo al contrario”, bestseller bersaglio di diverse critiche e polemiche. Qualcuno suggerisce tra una risata e l’altra “Figliuolo” a Bonaccini. Che scuote la testa nell’imbarazzo più totale chiedendo l’aiuto della sala. Non ricordandosi il nome. Un lapsus che scatena l’ilarità. Gli arriva in aiuto Giorgia Meloni: “Vattani!” esclama la premier. Un applauso in sala ha sciolto l’imbarazzo di una decina di secondi.

Il lapsus di Bonaccini: cita Vannacci anziché il commissario Vattani

Il lapsus di Stefano Bonaccini arriva durante la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra governo e Regione Emilia-Romagna, a Bologna, alla presenza della premier Meloni. Parlando delle iniziative regionali in vista di Expo 2025 il governatore si confonde, non ricorda il nome del commissario italiano ad Osaka Mario Vattani. E gli esce fuori il nome del generale in odor di candidatura alle Europeee con la Lega. Il video fa il giro del web. Bonaccini che tenta di dissimulare il lapsus è tutto un programma. La reazione di Meloni e fitto anche.

Momenti di autentica comicità, l’imbarazzo di Bonaccini

«A Kobe siamo stati a incontrare il Commissario Vannacci- dice il governatore dell’Emilia Romagna- . Ho sbagliato – si rende conto dello sfondone- è la cronaca di questi giorni. Adesso non ricordo il cognome è il commissario dell’Expo di Osaka nel 2025…». Provvidenziale il suggerimento arrivato dalla premier Giorgia Meloni dalla platea per interrompere quel momento di imbarazzata comicità. L’errore involontario ha divertito molto la Meloni che dalla platea se la ride di cuore assime al ministro Fitto. Ed anche all’inizio del suo intervento ha ironizzato: «Sappiamo già quale sarà la cosa di cui si parlerà di più in questa mattinata».