Ai Giochi con la coca: la polizia francese arresta un olimpionico australiano (argento a Tokyo)

La cocaina irrompe ai Giochi. Altro scandalo alle Olimpiadi di Parigi, già al centro delle polemiche per una serie di disavventure organizzative senza precedenti. La polizia francese ieri ha arrestato un atleta australiano mentre era intento a comprare la polvere bianca.

La cocaina e l’arresto di Tom Craig

Tom Craig voleva festeggiare il suo addio al Villaggio Olimpico. E così s’è avventurato in un vicolo del nono arrondissement di Parigi per comprare la “dama bianca”. L’hanno arrestato. Craig è un nazionale australiano di hockey su prato, già medaglia d’argento a Tokyo.

La procura di Parigi ha confermato al Guardian che martedì sera gli agenti di polizia hanno assistito a una transazione di cocaina e hanno arrestato due uomini.

Hanno arrestato il pusher, e l’acquirente, “nato nel settembre 1995 in Australia e ritenuto membro della squadra australiana di hockey su prato”. “In considerazione delle quantità di stupefacenti sequestrate al venditore, le indagini sono state affidate alla narcotici”. Entrambe le persone sono ancora in regime di custodia provvisoria nella stazione di polizia.

L’operazione è stata svolta nel 9° arrondissement di Parigi. Lo spacciatore, secondo quanto si è appreso, sarebbe minorenne.

Il Comitato Olimpico australiano ha diffuso una nota in cui si legge: “Confermiamo che un membro della squadra australiana di hockey è in custodia dopo essere stato arrestato a Parigi il 6 agosto. Non è stata formulata alcuna accusa. L’AOC continua a svolgere indagini e a organizzare il supporto per il membro del team“.

Cosa rischia Tom Craig

Ma cosa rischia l’atleta australiano per questo reato? Secondo una legge introdotta in Francia nel 2020 le persone trovate in possesso di meno di cinque grammi di cocaina possono incorrere in multe immediate fino a 150 euro. Più grave invece la situazione di chi è stato condannato per reati gravi che rischia di finire in carcere. Bisognerà stabilire la quantità della droga acquistata da Craig prima di fare delle previsioni.