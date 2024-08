Abodi: “Su Khelif non basta il passaporto”. Il ct spagnolo: l’algerina ha pareggiato con il mio Quiles (che punta al podio a Parigi)

“L’Italia ha sollevato un tema che, come spesso avviene nel mondo dello sport, è complesso. Perché c’è la competizione, la scienza, l’etica”. Lo spiega il ministro per lo Sport Andrea Abodi in un’intervista a Repubblica dopo le polemiche sul match tra Angela Carini e Imane Khelif.

“Più corretto affrontare il tema in via generale: che fare quando in uno sport esiste una differenza fisica e fisiologica tra gli atleti che competono tra di loro? – si chiede il ministro -. Il Cio ha scelto la strada inclusiva dell’attestazione burocratica. Guardiamo i documenti e stop. Quindi: le donne, anche iperandrogine, dunque con una forza straordinaria, partecipano sempre alle gare con le altre donne. Credo invece ci sia bisogno di un ragionamento scientifico più allargato che tenga conto della situazione fisica dell’atleta ma che rispetti anche l’avversaria. C’è una differenza sostanziale tra le discipline. Una cosa è un secondo, un metro, un rimbalzo di differenza. Un’altra quando parliamo di sport in cui c’è lo scontro fisico diretto e dove, oltre alla vittoria, è in gioco la salute degli atleti”.

Abodi: “Le reazioni stizzite del Cio? Nessun isolamento”

Secondo il ministro “un tema così non ce lo possiamo trovare in mano a qualche ora dall’inizio delle Olimpiadi. Serve consapevolezza”. Le polemiche anche da parte degli esponenti del centrodestra non rischiano di isolare l’Italia nel mondo dello sport secondo Abodi. “È vero che il Cio ha avuto reazioni stizzite in questi giorni. Ma i rapporti sono ottimi, stiamo organizzando Milano-Cortina. Nessun isolamento”, conclude.

Il quotidiano sportivo spagnolo Marca dà voce al ct della Spagna pugilistica, già campione olimpico Rafael Lozano: ” l’abbiamo fatta combattere con José Quiles (già arrivato ai quarti ai Giochi di Parigi) ed erano allo stesso livello, non potevamo farla salire sul ring contro le nostre ragazze”.

“Khelif si è allenata in Spagna e ha fatto pari con un pugile uomo”

Il 54enne CT della nazionale iberica – a sua volta ex pugile olimpico che ha vinto il bronzo ad Atlanta 1996 e l’argento a Sydney 2000 – racconta l’esperienza diretta avuta con l’atleta algerina quando si è trovata ad allenarsi assieme alla sua squadra al CAR Blume di Madrid, uno degli impianti sportivi più importanti della Spagna dedicato all’allenamento di atleti d’eccellenza: “Khelif è venuta ad allenarsi al nostro centro. L’Algeria stava facendo un ritiro al Blume, ma non potevamo metterla contro nessuna donna. L’abbiamo messa a fare i guanti con Jennifer Fernandez e le ha fatto male. Con chiunque l’abbiamo messa , le ha fatto male. Abbiamo messa fare i guanti con il nostro pugile, Jose Quiles ed erano allo stesso livello. Dal mio punto di vista non lo vedo equo”. Per la cronaca, Quiles si è già aggiudicato almeno la medaglia di bronzo nella categoria 57 kg, la stessa dove combatte l’algerina.

Lo stesso problema si era posto al centro tecnico federale di Assisi, dove la Khelif è venuta ad allenarsi, ma non ci sono state azzurre che hanno voluto fare i guanti con lei, per la stessa ragione addotta dal ct spagnolo.

Nelle foto Ansa, la conclusione del match tra Carini e Khelif, il pugile spagnolo Jose Quiles,