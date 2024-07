Von der Leyen e internet, le rilevazioni dei media: quasi il 90% di reazioni negative per la presidente Ue

Ursula von der Leyen è stata uno dei nomi più cliccati su internet negli ultimi giorni, visto che appena giovedì scorso è stata rieletta presidente della Commissione europea. Arcadia ha fatto un’interessante rilevazione per registrare le sensazioni(positive e negative) intorno al nome della leader tedesca con risultati assai sorprendenti sulle interazioni.

Dato unanime in tutti i Paesi europei su von der Leyen

Per quanto riguarda la Francia negli ultimi giorni la parola von der Leyen ha fatto registrare 571 mila interazioni: il 76,6% delle reazioni era negativo, mentre il 23, 4% era positivo. Ancora molto peggio va in Spagna, con 187mila interazioni che hanno fatto registrare risposte negative per il 94,7% degli utenti e appena il 5,3% di commenti positivi.

L’incredibile dissenso dalla Germania

Il dato sorprendente arriva proprio dal Paese natale della presidente Ue, la Germania: oltre 310mila interazioni registrate, l’84% delle quali negative a fronte di un misero 16% di commenti positivi. Nel nostro Paese la percentuale è ancora più alta: circa 329mila commenti, con un 88% di contrari alla von der Leyen e il 12 % favorevoli. Arcadia ha anche analizzato la Polonia con 178mila interazioni negli ultimi giorni sulla presidente della Commissione che hanno generato risposte negative dell’80,5% dei polacchi, mentre solo il 19,5% ha espresso reazioni positive intorno al nome dell’ex ministro tedesco.

L’analisi di Arcadia e la percezione generale

Nei cinque Paesi esaminati, con circa un milione e mezzo di commenti, la media delle reazioni negative al nome di Ursula von der Leyen si avvicina al 90%. Se è pur vero che internet non è l’oracolo di Delfi è altrettanto vero che l’analisi di Arcadia fa emergere una netta distanza tra i vertici europei e la popolazione. Il clamoroso dissenso registrato tra gli internauti tedeschi, connazionali della riconfermata presidente, è indicativo di come l’opinione pubblica, almeno quella che interagisce sui social, non abbia gradito la riconferma di Ursula e si senta ancora distante dalle decisioni di Bruxelles e di Strasburgo.