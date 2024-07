Ue, Costa vede Meloni e gela le prefiche di sinistra: “L’Italia è un Paese fondatore, pensare alle sue priorità”

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il presidente eletto del Consiglio europeo, Antonio Costa, che ha scelto Roma quale prima tappa del suo giro di presentazione nelle capitali europee.

Al centro del colloquio, le priorità di azione UE per il prossimo ciclo istituzionale, a partire dai principali scenari di crisi a livello internazionale e dai temi della competitività e della gestione dei flussi migratori. Sono stati discussi allo stesso tempo i metodi di lavoro del Consiglio Europeo, con l’obiettivo di valorizzarne ulteriormente il ruolo e l’efficacia.

Il presidente Meloni ha ribadito i propri auguri di buon lavoro al presidente Costa esprimendo apprezzamento per il proposito di assicurare una leadership condivisa e pragmatica del Consiglio Europeo.

Costa: “Tenere conto delle priorità di Giorgia Meloni”

Il nuovo presidente del Consiglio europeo ha affermato che l’Europa deve tenere conto delle priorità italiane, indicando nel nostro Paese un elemento fondamentale nello scacchiere continentale e confermando che in Europa c’è la considerazione per il governo Meloni e per la sua stabilità. ”E’ stato un ottimo incontro di lavoro. Ora per me è importante valutare quali sono le prospettive e le priorità dei vari membri dell’Ue e poiché l’Italia è un Paese fondatore dell’Unione, è importante sapere e prendere nota delle priorità della premier Meloni”, ha aggiunto Antonio Costa.

Il presidente del Consiglio europeo presiede e coordina i lavori del Consiglio europeo ed è, insieme al presidente della Commissione, il principale rappresentante dell’Unione europea nelle relazioni esterne.

L’Italia sempre più centrale nelle politiche Ue

La scelta di Roma come prima tappa per un bilaterale da parte del successore di Michel conferma che, a dispetto delle prefiche di sinistra, l’Italia ha una sua centralità e importanza che le viene riconosciuta anche e soprattutto in virtù della credibilità internazionale di Giorgia Meloni. Nel panorama internazionale, vedendo quanto accaduto alle elezioni europee, la maggioranza di governo italiana è l’unica ad avere vinto e non è un dato da poco in un momento cruciale per tutto il continente.