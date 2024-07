Uccide con una balestra la moglie e due figlie di un giornalista della Bbc: triplo femminicidio a nord di Londra

Un uomo di 26 anni, Kyle Clifford, in Gran Bretagna ha ucciso tre donne colpendole a morte con una balestra e poi è fuggito, le tre vittime erano la moglie e le figlie del commentatore radiofonico della Bbc, John Hunt. Secondo i media britannici, una delle due ragazze era l’ex fidanzata dell’assassino. Clifford, attualmente, è ancora ricercato in quella che subito è diventata una vera e propria caccia all’uomo.

Tre “orribili omicidi mirati”: una delle vittime era l’ex dell’assassino

I fatti si sono verificati a a Bushey nell’Hertfordshire, una contea a nord di Londra. Il sovrintendente capo della polizia Jon Simpson ha parlato di tre ”orribili omicidi mirati”. “Il nostro obiettivo principale oggi è proteggere la sicurezza pubblica e localizzare Kyle Clifford, ricercato in relazione all’omicidio di tre donne in quello che riteniamo essere un incidente mirato”, ha aggiunto Simpson, spiegando che “disponiamo di ingenti risorse di polizia dislocate in varie località del nord di Londra e anche nella zona di Bushey”.

Le tre donne uccise con la balestra erano moglie e figlie di un commentatore della Bbc

Le vittime avevano 61, 25 e 28 anni, si chiamavano Carole, Hannah e Louise. Quest’ultima sarebbe stata l’ex fidanzata di Clifford. La strage si sarebbe consumata nel pomeriggio di ieri, nella residenza degli Hunt. Clifford, che lavorava come guardia giurata, sarebbe entrato in casa armato, pronto per mettere in atto il suo piano sanguinario. Secondo le prime informazioni, le tre donne sarebbero morte sul colpo. John Hunt, che ha anche una terza figlia, era al lavoro alla Bbc al momento dell’attacco. È stato lui a trovare i corpi e avvertire le forze dell’ordine dopo essere rientrato a casa nella prima serata. Ex agente di polizia, Hunt ha 58 anni e negli ultimi 20 anni ha lavorato per la radio della Bbc.

Regno Unito sotto choc per il triplice femminicidio

L’uccisione di Carol Hunt e delle due figlie è “completamente devastante”, si legge in una nota interna della Bbc, indirizzata allo staff di Radio 5 Live dove Hunt. “I nostri pensieri sono con John e con la sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile e gli daremo il sostegno che possiamo”, si legge ancora nel messaggio. Sul caso è intervenuta anche il ministro dell’Interno, Yvette Cooper. Su X ha reso noto di essere tenuta “pienamente aggiornata” sulla ”morte di tre donne davvero scioccante” nell’Hertfordshire. ”Esorto la popolazione a fornire alla polizia qualsiasi informazione in possesso”, ha aggiunto. La polizia britannica ha chiesto all’omicida di arrendersi e alla popolazione di non uscire di casa, poiché Clifford, che per un breve periodo era stato nell’esercito, potrebbe essere ancora armato.

Il caso dell’attentatore con la balestra a Belgrado

A fine giugno un attacco con balestra si era verificato in Serbia, a Belgrado. In quel caso però si era trattato di un atto di terrorismo contro l’ambasciata israeliana e la vittima era stata lo stesso assalitore, ucciso dopo aver ferito un poliziotto.