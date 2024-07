Turismo, estate boom in Italia: “39 milioni di presenze estere e 6,5 miliardi al nostro Pil”

Il turismo conosce il boom nel nostro Paese. Quasi 40 milioni di persone giungeranno in Italia dall’estero se si considera solo agosto, portando un valore aggiunto di ben 6,5 miliardi di euro alla nostra economia e riportando uno dei settori vitali ai livelli pre-covid. Ad illustrare il grande successo il ministro Daniela Santanchè che commenta i dati forniti da Cna.

I dati forniti da Cna

Oltre sei miliardi e mezzo di euro. Tanto spenderanno gli stranieri che ad agosto affolleranno città e borghi d’arte, spiagge e montagne del nostro Paese. A fornirlo un’indagine condotta da Cna Turismo e Commercio. I turisti provenienti da oltre confine dovrebbero assicurare nel complesso 39 milioni di pernottamenti, con una crescita di 2,7 milioni (+7,5%) rispetto all’anno scorso e di 4,7 milioni in confronto al 2019, l’ultimo anno pre-pandemia. A prevalere, sia pure di poco, sarà la scelta di sistemazioni extra-alberghiere rispetto a quella delle più tradizionali soluzioni alberghiere.

Quanto alla provenienza, il 70% dei turisti stranieri che arrivano dall’Europa, il 30% dai Paesi extra europei. Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Svezia, Olanda, Polonia, Austria, Belgio la top ten dei Paesi europei. Un autentico boom è previsto per i turisti provenienti dagli Stati Uniti d’America. E una forte crescita dovrebbero registrare i vacanzieri in arrivo da Brasile, Canada, Australia, Giappone, Cina, Corea del Sud, Paesi del vicino e dell’estremo Oriente, le aree da cui proviene la maggior parte degli extra europei.

Santanchè: “Dal turismo grande impulso al Paese”

“Oltre 6,5 miliardi di spesa, più di 39 milioni di pernottamenti: queste le rilevazioni di CNA sui turisti stranieri che verranno in Italia ad agosto. Numeri in netta crescita sullo stesso mese del 2019. Numeri resi possibili grazie al lavoro del governo Meloni, alle politiche del ministero del Turismo e alla professionalità degli operatori. Numeri, ancora, che confermano l’Italia come meta internazionale sempre più amata nel mondo.