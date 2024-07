Trump è ufficialmente il candidato repubblicano: e ha scelto J.D. Vance come vice presidente

La convenzione repubblicana di Milwaukee ha approvato formalmente la nomination di Donald Trump per la Casa Bianca. Cominciata con un minuto di silenzio per la vittima dell’attentato a Donald Trump e con l’inno nazionale, conferme e annunci arrivano alla spicciolata. Come l’attesa proclamazione del vice di Trump, che arriva via social, attraverso Truth. Dove il tycoon dichiara di aver scelto il senatore JD Vance come candidato vice presidente. «Dopo aver riflettuto a lungo e aver preso in considerazione i grandi talenti di molte altre persone, ho deciso che la persona più adatta ad assumere la posizione di vice presidente degli Stati Uniti è il senatore J.D. Vance», si legge in un post.

Dalla convention di Milwaukee il via ufficiale alla nomination di Trump e a Vance come vice

Un annuncio in cui viene sottolineato il profilo di Vance, che ha «servito con onore il nostro Paese». E che «ora durante la campagna elettorale si concentrerà sulle persone per le quali ha combattuto in modo tanto brillante: i lavoratori e gli agricoltori americani in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota e oltre». «Da vice presidente – aggiunge – continuerà a battersi per la nostra Costituzione. A stare dalla parte delle nostre truppe. E a fare tutto il possibile per aiutarmi a far tornare l’«America great Again».