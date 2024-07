Soumahoro si rifà vivo a orologeria per fare la vittima: c’è un clima razzista. Io, insultato mentre ero in palestra

Per una curiosa coincidenza di tempi, solo ieri il tribunale di Latina ha revocato gli arresti domiciliari per Liliane Murekatete, moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, e Marie Therese Mukamatsindo, suocera del parlamentare. E proprio oggi l’ex sindacalista dei braccianti ha denunciato un’aggressione di stampo razzista ai suoi danni. Insulti e commenti, ha denunciato l’attuale esponente del gruppo Misto dopo la dissociazione dei leader di Avs e lo strappo con l’alleanza rosso-verde che lo aveva candidato tra le sue fila, che sarebbero stati indirizzati al deputato di origini ivoriane mentre era in palestra ad allenarsi.

Insulti a Soumahoro che denuncia: io aggredito verbalmente mentre ero in palestra

«Negro che sei. Fai una bella vita tra palestra e… e noi ti paghiamo», sarebbero alcune delle invettive scagliate contro il deputato di origini ivoriane. È lui stesso a denunciare quanto accaduto e poi ripreso dalle varie agenzie di stampa. E non sarebbe neppure finita lì. Perché, a detta di Soumahoro, se «una ragazza mi ha aggredito mentre mi allenavo» – ha detto – «il suo amico intanto riprendeva con lo smartphone». Pertanto, l’onorevole ha già fatto sapere che provvederà a denunciare l’accaduto alle autorità.

«Negro, fai bella vita e noi ti paghiamo»

Non solo. In base a quanto segnala il Tgcom24 sulla vicenda, rilanciando le parole dell’ex sindacalista dei braccianti, «un’altra persona, che ha assistito all’aggressione, ha dovuto interrompere l’allenamento perché disgustata dalla scena», ha proseguito Soumahoro che ha subito segnalato il fatto alla direzione della palestra chiedendo il loro intervento. E così, forse incoraggiato dalla decisione del tribunale di Latina dove, lo ricordiamo, è in corso il processo sulle cooperative coinvolte nella gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati – con le accuse contestate che vanno, a vario titolo e a seconda delle posizioni, dalla frode nelle pubbliche forniture, alla bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione), e all’auto-riciclaggio – Soumahoro torna a rinverdire il suo ruolo di martire.