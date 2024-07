Sangiuliano, FdI: “Da opposizione attacchi patetici, invidia per i suoi successi”

Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, è sotto tiro da parte delle opposizione per le presunte pressioni che avrebbe esercitato in Rai riferite da un retroscena di Repubblica. Una polemica, dunque, basata sulla solita fuffa e buona per fare un po’ di “ammuina” mentre il ministro continua a portare avanti la sua agenda, tra aperture di musei e rilancio del comparto cultura. Un tema sul quale si sono soffermati anche i deputati di Fratelli d’Italia membri della Commissione di vigilanza Rai.

Fratelli d’Italia: ” A Sangiuliano accuse ridicole”

Nella nota inviata dai componenti della Commissione di vigilanza Rai di Fratelli d’Italia si legge: “Ormai l’opposizione, a corto di argomenti, sta rasentando la soglia del patetico. Lo conferma la polemica scomposta e pretestuosa contro il ministro Sangiuliano verso cui, probabilmente, Pd e M5S provano profonda invidia per i reiterati successi che la sua azione ministeriale sta cogliendo. L’ultimo successo è proprio di oggi con la riapertura del Museo Ostiense all’interno del Parco archeologico di Ostia antica, a cui seguono tanti altri musei che, grazie a Sangiuliano, sono tornati ad essere accessibili al pubblico”.

“Grazie al ministro l’Italia è tornata protagonista”

I rappresentanti di FdI in Commissione Vigilanza sottolineano ancora che “in questi due anni con l’azione di Sangiuliano l’Italia è tornata protagonista sul piano culturale, rimuovendo decenni di abbandono e di politiche rivolte a favorire i soliti amici. Lo dicono anche i numeri, che parlano di un aumento di oltre il 22 per cento dei visitatori, a testimonianza del successo di questa opera di valorizzazione del nostro patrimonio culturale. La sinistra perciò farebbe bene a tacere, senza contare che dopo decenni di lottizzazione in Rai e nel mondo della cultura non ha assolutamente alcun titolo per dare lezioni. Anzi, faccia ammenda dei disastri commessi finora, ai quali stiamo cercando di porre rimedio”, conclude la nota.

A Pompei parte un’iniziativa per i più piccoli

“I musei statali offrono iniziative per i giovani come l’ingresso gratuito fino a 18 anni e biglietti agevolati per le famiglie. A Pompei è partito il progetto Pompei Children’s Museum, per la prima volta un’area archeologica si dota di uno spazio specifico dedicato ai più piccoli, all’educazione e alla didattica. Uno spazio dove bambine e bambini, ragazzi e ragazze con la loro famiglia e la scuola troveranno uno spazio per conoscere e scoprire attraverso il gioco l’esperienza creativa, non solo Pompei”. Lo ha detto il ministro Sangiuliano oggi in audizione alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza sul suo degrado e disagio giovanile e sulla condizione dei minori.