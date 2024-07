RaiNews, l’ad Sergio smonta l’isteria e le falsità della sinistra sulla copertura delle elezioni in Francia

Balle smontate. A quanto apprende l’Adnkronos, nei 720 minuti della notte elettorale francese, che vanno dalle ore 18 del 7 luglio alle ore 6 dell’8 luglio, RaiNews24 ha dedicato alle elezioni francesi 321 minuti. Mentre 18 minuti sono stati dedicati al Festival ‘Città Identitarie’ di Pomezia. Usigrai e sinistra da una settimana battono sul chiodo fisso della mancata copertura da parte del canale all news. Ma il computo smentisce chi sta gridando tutt’ora allo scandalo, montando un caso politico. L’Ad Roberto Sergio riporta la realtà dei fatti su come sono andate le cose.

Da Roberto Sergio schiaffo alle ricostruzioni faziose su Rainews

Terminato lo speciale di Rai news alle ore 21, il flusso di notizie e aggiornamenti è proseguito per tutta la serata e la notte. Contrariamente a quanto riportato sulla stampa, anche il sommario dell’edizione del Tg delle 22 di Rai News si è aperto con le elezioni francesi”. E tra “le ore 22 e le ore 22.45 circa il 40% del tempo notizia è stato dedicato alle elezioni francesi”. Tutte le reti generaliste e le relative testate giornalistiche, sottolinea poi Sergio, “hanno coperto l’evento e hanno continuato a farlo, in modo ampio esaustivo, anche il giorno successivo. Tra il sette e il 9 luglio il tempo notizia dedicato alle elezioni francesi sui canali Rai è stato pari a circa 9 ore e 15 minuti”. Che schiaffo.

Fake news sella Rai: Usigrai e sinistra smentiti dai fatti

L’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha scritto tutto nero su bianco nella relazione che ha depositato sul tavolo della presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia. In particolare, circa RaiNews 24, l’ad Rai critica le ricostruzioni apparse su alcuni media, precisando che il voto francese è stato seguito a partire dalle 19.55, e con uno speciale intitolato ‘Francia al bivio’. Nella relazione si evidenzia inoltre “che solo con i Tg Rai Generalisti nelle giornate di domenica 7 luglio e lunedì 8 luglio si è superata una copertura complessiva di 19, 5 milioni di telespettatori. A cui si dovrebbero aggiungere gli utenti di RaiNews 24, delle radio e del portale RaiNews.it”.

“Francia, più copertura Rai che nel 2022”

Inoltre Sergio precisa che “seppure in un contesto differente, le precedenti elezioni legislative francesi del 2022” furono coperte dalla Rai “senza alcuno speciale sui canali generalisti; e in una finestra all’interno di uno speciale di RaiNews24 dedicato all’Ucraina”; mentre nel 2024 “hanno avuto” uno “speciale del Tg3 e uno speciale di RaiNews”. Così, tanto per esser chiari. Per quanto riguarda poi gli altri Paesi europei, l’ad Rai fa poi presente che a differenza della Rai “non sono stati previsti speciali sui canali generalisti ma solo servizi nei Tg”.

Palese (Unirai): “Vince la verità contro la menzogna”

Eppure da sinistra e sui quotidiani di riferimento si è imbastito un linciaggio verso Rainews e il suo direttore Petrecca. E si continua a farlo, in barba ai dati reali. Non esiste nessun caso Rainews sulla mancata copertura del voto francese. “Vince la verità, certificata dai numeri. Contro la menzogna, la falsità, l’odio, la diffamazione. Qualcuno dovrebbe solo vergognarsi”. Così in un post su X Francesco Palese, segretario di Unirai “. Per giorni abbiamo assistito a una vera e propria campagna di FAKE NEWS. Chi paga?”. (Nella foto, il suo post su X dice tutto sul linciaggio di Rainews).