Rai, ecco i palinsesti. Il festival spostato di una settimana. Sergio: “Un’azienda sana e vitale”

La Rai ha annunciato i palinsesti per la prossima stagione e ha spostato il festival di Sanremo per evitare la concomitanza con la coppa Italia di calcio in onda sulle reti Mediaset. A Napoli, presenti il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Vincenzo De Luca, l’amministratore delegato Roberto Sergio ha parlato di un’azienda in salute che ha aumentato del 13% la raccolta pubblicitaria.

Il festival e il calcio

Il festival di Sanremo andrà in onda dall’11 al 15 febbraio per evitare l’incrocio con il calcio e la coppa Italia. “Abbiamo deciso di spostare di una settimana in avanti, in accordo con il Comune di Sanremo, quella che è considerata la manifestazione più amata dagli italiani. E tutto questo è dovuto, come sapete bene, perché c’è stato un famoso mio post, considerato polemico, a causa di una improvvida decisione della Lega Calcio di mettere lo sport più amato dagli italiani, con i quarti di Coppa Italia che saranno visibili in chiaro sulle reti Mediaset, in contrapposizione al Festival”. “Non c’è stata alcuna possibilità di far cambiare queste date, e quindi noi, volendo rispettare e favorire la possibilità di tutto il pubblico italiano di poter assistere con serenità ad entrambe le manifestazioni abbiamo deciso questo spostamento”, ha aggiunto Sergio.

Le novità, da Saviano a Giletti

Tra le novità, l’arrivo di “Insider – Faccia a faccia con il crimine”, il programma di Roberto Saviano che, dopo lo stop dello scorso anno, arriva, il 2 settembre, su Rai3 per parlare di organizzazioni criminali, collaboratori di giustizia, testimoni e giornalisti minacciati dalle mafie. Nuovo anche “Lo stato delle cose”, il racconto, anch’esso su Rai3, dello spazio e del tempo in cui viviamo fatto da Massimo Giletti, mentre il 26 dicembre, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, Vincenzo Salemme dirigerà e interpreterà il capolavoro di Eduardo De Filippo “Natale in casa Cupiello”.

Fiction Rai su Leopardi e Mike Bongiorno

Per le fiction, arrivano “Leopardi. Il poeta dell’infinito”, per la regia di Sergio Rubini, “Mike” (regia di Giuseppe Bonito) con Claudio Gioè che interpreta Mike Bongiorno. Con “L’amica geniale. Storia della bambina perduta” (regia di Laura Bispuri) si chiude l’amatissimo ciclo tratto dalla quadrilogia di Elena Ferrante.

Vola la raccolta pubblicitaria

“Il mercato della Pubblicità sta andando molto bene“, in particolare, Rai Pubblicità ha “chiuso il primo semestre con una crescita del 13%, molto significativa, grazie ai grandi eventi ma non solo”, ha detto l’Ad della concessionaria Giampaolo Tagliavia. Le Olimpiadi di Parigi dovrebbero rappresentare un successo ancora superiore a quelle di Tokyo per l’emittente pubblica che trasmetterà tutte le gare e coprirà integralmente l’evento delle Paraolimpiadi.