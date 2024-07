Panico a stazione Tiburtina: rissa tra magrebini armati in metro, passeggeri in fuga (video)

Momenti di paura in metro a Roma, all’altezza della stazione Tiburtina, per una rissa fra tre uomini armati durante la quale uno avrebbe estratto una sega. Ad intervenire sulla banchina della linea B alla stazione Tiburtina gli agenti della polfer. I tre uomini, di origine magrebina, sono stati arrestati. Da una prima ricostruzione come si evince da un video sembra che la lite sia iniziata a bordo di un vagone e poi si è spostata sulla banchina.

La violenta rissa è scoppiata, intorno alle 13.30, su un vagone della metro B, alla stazione Tiburtina, direzione Laurentina. I poliziotti, intervenuti anche con i militari in servizio dopo il fuggi fuggi dei passeggeri spaventati, hanno rintracciato tre uomini, tutti maghrebini, ancora impegnati a picchiarsi. Armati, uno di una sega, uno di un collo di bottiglia e uno di una cinta, sono stati bloccati e arrestati. Mentre uno è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini con lesioni al volto, uno dei tre fermati è stato trovato in possesso anche di due coltelli e per questo è stato denunciato anche per porto ingiustificato di arma. A tutti e tre è stata inoltre contestata la resistenza a pubblico ufficiale.

Stazione Tiburtina: l’ultimo caso, a Roma sono scattate anche le ronde

Il tema della sicurezza sui vagoni della metropolitana di Roma tiene banco in questa estate: il sindaco Roberto Gualtieri è stato più volte sollecitato ad avere un controllo maggiore sui mezzi di trasporto capitolini, spesso sede di risse, rapine e borseggi. Sulla scia di questi episodi, in questi ultimi giorni alcuni cittadini si moltiplicano gli episodi di cittadini o di viaggiatori che si fanno giustizia da soli. In alcuni casi, alcuni cittadini romani, organizzatisi sui social, hanno allestito addirittura delle ronde per neutralizzare ladri e borseggiatori.