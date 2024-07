Orrore a Lanusei, lancia un gatto dal ponte mentre gli amici ridono, poi posta il video: denunciato

Un gesto di pura crudeltà, il cui orrore imperscrutabile è registrato in un video che non pubblicheremo, ma che sta abbondantemente girando sui social. Uno sfregio sottolineato dalla risata agghiacciante degli amici in sottofondo, che assistono allo scempio compiuto da un giovane a Lanusei, in Sardegna. Un ragazzo che, per puro sfregio e non si capisce quale divertimento, ha scaraventato un gattino che teneva a malapena nel palmo di una mano, giù da un ponte. Un atto esecrabile, che colpisce alla bocca dello stomaco con un pugno al cuore… Almeno per chi sente di averne ancora uno.

Lanusei, lancia un gatto dal ponte con gli amici che ridono e lo incitano

Certo, siamo consapevoli che proprio mentre scriviamo ci sarà chi, superato il primo momento di sconcerto e indignazione, si ritroverà a pensare che forse ci sono violenze più terrificanti da condannare: le vittime di guerra, i morti sul lavoro, i migranti che naufragano e perdono la vita nelle drammatiche traversate in mare, le donne che quotidianamente allungano, inesorabilmente, la inaccettabile lista dei femminicidi… Come se ci fosse una graduatoria dell’orrore… Ebbene, riteniamo che quanto accaduto in Sardegna sia comunque intollerabile: un gesto disumano, dettato da una malvagità allo stato primordiale, che non può e non deve essere taciuta.

Un abisso di crudeltà senza spiegazioni…

E allora veniamo ai fatti: ai terribili fatti, immortalati in una sequenza dell’orrore finanche messa in vetrina sul web. Come fosse un gesto di cui vantarsi o, quanto meno, da non dover nascondere. Anzi: da postare e far rimbalzare da una chat all’altra, come per un’impresa stoica di cui vantarsi e da ostentare in rete, anche solo per colpire e indignare magari… Tanto basta che più follower possibili la visualizzino… Nel frattempo però, il filmato shock sui social sta raccogliendo commenti di sdegno, esternazioni di riprovazione e dura e condanna per questo ennesimo episodio di violenza sugli animali che, come la cronaca assevera, d’estate registra una inquietante recrudescenza.

Le associazioni animaliste intercettano il video e denunciano il giovane

Un gesto orribile, agito su un esserino indifeso trattato alla stregua di un oggetto inanimato. Forse perché, come si vede nel video, resta immobile in quegli ultimi istanti di vita, paralizzato dal terrore. Un filmato che inanella sequenze raggelanti di cui per fortuna, nel tam tam sul web, sono venuti a conoscenza anche i responsabili delle associazioni animaliste Aidaa, Lega italiana dei diritti degli animali e Zampe, che stanno dando una mano. Sono stati loro a denunciare alle Procure competenti l’autore del gesto. Un giovane identificato grazie ai fotogrammi che lo ritraggano con il gattino in mano. E con lui, sono finiti nei guai anche gli altri due ragazzini, tutti minorenni, che mentre l’amico esercitava il suo discutibile potere di vita e di morte sul gatto che stava per essere lanciato giù dal ponte, se la ridevano. A crepapelle…

Lancia un gatto giù da un ponte: le immagini dell’orrore deflagrano in rete

Pertanto, l’Associazione italiana animali ed ambiente Aidaa, precisando di aver inviato stamattina “la denuncia”, annuncia e sottolinea: «Una denuncia per il reato di uccisione di animali aggravata dalla crudeltà è stata inviata alla procura di Nuoro a carico del ragazzo, di cui sono state individuate le generalità, che ha gettato un gatto dal ponte a Lanusei. Con lui sono stati denunciati anche i due ragazzi che lo incitavano. E ripresi nel video che è stato fatto girare in alcuni siti di messaggistica». Ora, aggiunge tra gli altri l’Unione sarda, «per il giovane si potrebbe configurare il reato di maltrattamento di animali. Gli altri due potrebbero concorrere nel reato con la stessa imputazione». Nel frattempo, il filmato dell’orrore continua a deflagrare in rete, reiterando come in un interminabile loop, quel volo del gattino tra gli alberi e l’abisso di una crudeltà incontenibile, e senza possibilità di una spiegazione umana.