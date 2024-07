Occhiuto cambia la giunta in Calabria: Pietropaolo (FdI) nuovo vicepresidente e più deleghe al partito

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha nominato la nuova giunta regionale con una importante novità: a Fratelli d’Italia, dopo il risultato delle ultime elezioni europee, va la vice-presidenza dell’esecutivo, con Filippo Pietropaolo, che prende il posto di Giusi Princi(Forza Italia) appena eletta a Strasburgo.

Nuove deleghe da Occhiuto a Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia, primo partito anche in Calabria alle ultime elezioni europee, conquista oltre alla vicepresidenza altre importanti deleghe affidate all’altro assessore regionale, Giovanni Calabrese. Si tratta di turismo e ambiente . In generale, il governatore ha effettuato altri cambi. In quota Lega esce Emma Staine ed entra Caterina Capponi, mentre al posto della neo eurodeputata Princi entra in giunta Maria Stefania Caracciolo. Matteo Salvini ha annunciato in concomitanza il nome del nuovo commissario regionale del partito, che sarà il deputato pugliese Rosario Sasso che prenderà il posto di Giacomo Saccomanno, nominato di recente nel consiglio di amministrazione della Società per il Ponte sullo Stretto.

Il peso di Fratelli d’Italia in Calabria

L’assegnazione della vicepresidenza e di due deleghe importanti come l’ambiente e il turismo a Fratelli d’Italia confermano il peso che il partito sta acquisendo in una regione dove Forza Italia, anche alle ultime elezioni europee, ha fatto registrare(conquistando il 18%) la percentuale più alta d’Italia. Il partito ha quattro consiglieri in Assemblea ma è scontato che se si votasse oggi il suo peso elettorale aumenterebbe e, con esso, aumenterebbero i consiglieri regionali. Filippo Pietropaolo e Giovanni Calabrese erano già in giunta(quest’ultimo da novembre 2022 dopo l’elezione al Senato dell’allora assessore al turismo Fausto Orsomarso). Pietropaolo era già stato assessore regionale nella breve esperienza di governo di Jole Santelli(deceduta il 2020) mentre Giovanni Calabrese è stato per un decennio apprezzato sindaco di Locri ed è il primo dei non eletti alla Camera. Alle ultime elezioni europee FdI ha rieletto Denis Nesci ed ha candidato la giovane Luciana De Francesco, autrice di un brillante risultato elettorale con oltre ventimila preferenze.