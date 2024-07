“Nel caos voli è partito solo l’aereo di Salvini”: il ministro e Ita smentiscono e annunciano querele

“Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha deciso l’orario di rientro da Roma a Milano ieri sera tardi e ha acquistato stamattina il volo delle ore 13 con la compagnia ITA in classe economy”. Lo fa sapere la Lega. “I disagi odierni, che hanno interessato scali anche all’estero, non erano evidentemente prevedibili”, precisa la Lega. “I legali di Salvini procederanno in tutte le sedi competenti contro le gravi falsità e insinuazioni delle ultime ore”, fa sapere infine la Lega.

Una versione confermata da ITA. Ita Airways in una nota, definisce “notizia destituita di qualsiasi fondamento” quella riportata dalla Stampa secondo cui l’unico volo partito oggi e non cancellato sarebbe stato quello “da Roma Fiumicino a Milano Linate a bordo del quale, tra gli altri passeggeri, viaggiava il ministro Matteo Salvini”.

Nella fascia oraria del volo di Salvini partiti altri 12 aerei

“Nella stessa fascia oraria – spiega il comunicato, tra le 12:00 e le 15:00 la Compagnia ha operato da Roma Fiumicino un totale di 12 voli, di cui 10 di breve-medio raggio e 2 di lungo raggio. Inoltre, da Roma Fiumicino a Milano Linate sono correttamente partiti 12 voli su un totale di 14 programmati. “La Compagnia, che ha pianificato 10 voli aggiuntivi nel pomeriggio di oggi per ridurre i disagi dei passeggeri, si riserva eventuali azioni a tutela della propria reputazione e della correttezza del proprio operato, in una giornata fortemente impattata dal problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici che ha coinvolto tutto il trasporto aereo” conclude la nota.

Per la deputata della Lega e capogruppo in commissione Trasporti Elena Maccanti, “è indegno lo sciacallaggio della sinistra: dopo aver mal governato per un decennio, paralizzando il Paese a colpi di No alle opere pubbliche, ora scopre il problema trasporti. Da un lato, il problema dei voli è un problema mondiale. Dall’altro – conclude l’esponente leghista – i robusti interventi per ammodernare le ferrovie possono causare dei rallentamenti. Salvini ha fatto ripartire l’Italia paralizzata dalla sinistra”.