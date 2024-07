Nato, bilaterale Meloni-Starmer: patto per rafforzare il contrasto alle migrazioni irregolari

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, a margine del Vertice NATO a Washington.

I due leader hanno condiviso l’intenzione di mantenersi in stretto contatto su tutti i principali temi di interesse internazionale. E di proseguire il proficuo scambio al Vertice della Comunità Politica Europea che verrà ospitato dal Regno Unito a Blenheim Palace il prossimo 18 luglio. Il Presidente del Consiglio e il Primo Ministro Starmer hanno inoltre passato in rassegna l’ampio spettro delle relazioni bilaterali, reiterando l’intenzione di rafforzare l’azione di rilancio del partenariato strategico tra le due Nazioni in tutti i settori di mutuo interesse, inclusa la cooperazione nel contrasto alle migrazioni irregolari.

Proprio una settimana fa il Presidente del Consiglio aveva avuto una conversazione telefonica con Keir Starmer neo eletto premier. Una telefonata di congraturalazioni per il nuovo incarico di Primo Ministro del Regno Unito. In quell’occasione Meloni aveva evidenziato l’importanza del partenariato strategico tra Italia e Regno Unito e l’eccezionalità delle storiche relazioni tra le due Nazioni. Dunque, il bilaterale di Washington sigilla le premesse dei due leader. Che hanno sottolineato l’importanza di poter continuare nella significativa azione di rilancio della cooperazione bilaterale avviata con il precedente governo. E di proseguire lo stretto coordinamento su tutti i più importanti temi dell’agenda internazionale e sulle sfide globali.