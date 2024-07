Musetti raggiunge Sinner e Paolini ai quarti: Wimbledon si tinge di azzurro

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon battendo in quattro set( 4-6, 6-3, 6-3, 6-2) il francese Perricard e raggiungendo Jannik Sinner e Jasmine Paolini( quest’ultima nel torneo femminile) ai quarti di Wimbledon che si tinge sempre di più d’azzurro. Una bellissima vittoria per il nostro tennista più talentuoso che rientra fra i primi venti del mondo. Per la prima volta l’Italia piazza tre tennisti ai quarti del torneo londinese.

Musetti, il nostro “McEnroe”

Tra i giocatori più dotati tecnicamente del circuito, il nostro “McEnroe” sembra avere trovato quella continuità che gli mancava ed oggi lo ha dimostrato. Dopo un primo set sfortunato, (Musetti ha perso il primo set pagando gli unici due errori fatti in una partita in cui ha giocato a buon livello), è cresciuto progressivamente mentre l’avversario accumulava errori e piegandolo alla fine con un successo molto più autoritario di quelli ottenuti finora sull’erba londinese. Ai quarti Musetti troverà uno tra la testa di serie numero 4, Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz, in campo nel secondo match di giornata sul Centrale.

Nulla è impossibile, anche una finale italiana

Sia Zverev( soprattutto lui) che Fritz partirebbero favoriti contro il nostro tennista ventiduenne ma arrivati ai quarti di finale nulla è impossibile. Lorenzo Musetti è dall’altra parte del tabellone, quello di Nole Djokovic, per cui si può sognare anche una finale italiana.

Domani Sinner e Paolini

Domani torneranno in campo Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Il numero uno del mondo incontrerà il russo Medvedev, con il quale vanta cinque vittorie e sei sconfitte. Lo stesso avversario che batté, rimontando due set a zero, nell’epica finale slam vinta in Australia a gennaio.

Jasmine Paolini, che ha raggiunto il best ranking, con il sesto posto nella classifica Wta, dovrà vedersela con l’americana Navarro. Parte favorita ma bisognerà stare attenti.

Uno sport che ci porta in Paradiso

Dopo decenni di sofferenza e di sconfitte, senza nemmeno un top ten, il tennis italiano vive il suo migliore momento storico. Il numero uno al mondo, una serie di giocatori di alto livello, un doppio (Bolelli-Vavassori) tra i migliori, una top 6 nel circuito femminile dove c’è pure un doppio( la stessa Paolini con la Errani) di grande livello. Un vero e proprio Paradiso che ci fa dimenticare l’inferno del calcio