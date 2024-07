Meloni si concede una pausa privata nella missione in Cina e posta una foto con Ginevra: “Ovunque insieme”

“Ovunque, insieme. Ti amo topolina mia”: Giorgia Meloni lo scrive sui social postando la foto del suo arrivo in Cina per la visita ufficiale, con una dedica non politica ma legata alla sfera personale visto che il vezzeggiativo è rivolto alla figlia, Ginevra, che infatti accompagna la presidente del Consiglio anche in questa missione. Ed è il momento dell’omaggio floreale ai piedi della scaletta all’arrivo a Pechino del volo di Stato a essere fissato nello scatto che ritrae madre e figlia, quest’ultima ripresa di tre quarti.

Il lato privato e più umano del nostro capo di governo è finito sui social, su un video finito su TikTok, dove la Meloni partecipa a un banchetto, mentre alle sue spalle un coro canta gli auguri di compleanno a uno dei presenti. Meloni sorridente, con la figlia Ginevra che canta, è il video “rubato”, divenuto rapidamente virale sul web.

In mezzo ai discorsi politici, economici e strategici ha fatto capolino il lato più umano della Meloni, su sollecitazione di alcuni cronisti. “Ho fatto almeno due cene, una con il primo ministro e una con il presidente Xi Jinping. Sicuramente ieri c’era un salmone che era molto, molto buono e devo dire che anche qui ci sarebbe molto da discutere sulla tradizione culinaria tra le nostre due nazioni. Il menù, adesso, tutto non lo ricordo anche perché loro hanno una tradizione di mangiare piccole porzioni ma di diversi piatti”. Così ha risposto Meloni a chi le chiedeva quale sia stato il piatto che ha gradito di più nella sua missione in Cina. Poi ci sono “anche gli spaghetti, però non so bene” che nome abbiano “quelli col brodo”, ha aggiunto mimando con la mano il gesto della forchetta. Un altro video che ha strappato sorrisi, infrangendo il rigido protocollo della missione di Stato.