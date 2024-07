Melenchon non ha i numeri ma vuole governare. Le Pen: “La marea di destra cresce, vittoria rimandata”

“Ora governiamo”. Il Nuovo Fronte Popolare chiede le redini del governo in Francia dopo le elezioni legislative 2024. Le proiezioni attribuiscono il primo posto al NFP, in un’Assemblea Nazionale frazionata in 3 blocchi. “Abbiamo ottenuto un risultato che ci dicevano fosse impossibile”, dice il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, commentando a caldo le prime proiezioni che indicano un’affermazione del Nuovo Fronte Popolare (Nfp), il blocco di sinistra di cui Lfi fa parte.

Francia, la sinistra di Melenchon non ha i numeri ma vuole governare

“È un enorme sollievo per gran parte del Paese”, continua Melenchon, auspicando che “la volontà del popolo venga rigorosamente rispettata” e parlando di “sconfitta” per il presidente, Emmanuel Macron, e la sua coalizione. “Il presidente deve accettare la sconfitta – aggiunge – “il primo ministro deve andarsene. Il presidente deve chiedere al Nuovo Fronte Popolare di governare”.

In serata, il premier, Gabriel Attal, della lista Ensemble, arrivata seconda allo scrutinio, ha annunciaro che domani presenterà le sue dimissioni al presidente della Repubblica. “Non ho scelto io questo scioglimento, ma ho rifiutato di subirlo”, ha dichiarato il capo del governo uscente, secondo cui “questa sera nessuna maggioranza assoluta può essere guidata dagli estremisti”. Attal ha anche espresso soddisfazione per il risultato della sua coalizione che ha “tenuto”, ottenendo “il triplo di deputati che certe stime ci assegnavano all’inizio di queste elezioni”.

Marine Le Pen si mostra orgogliosa

“La marea continua a salire, la nostra vittoria è solo rimandata”, sono state le prime parole, dopo il voto, della leader del Rassemblement National Marine Le Pen. “Ho troppa esperienza per essere delusa da un risultato che raddoppia il numero dei nostri deputati”, ha dichiarato Le Pen su TF1, secondo cui “se non fosse per questo accordo innaturale tra Macon e l’estrema sinistra, il Rassemblement National avrebbe la maggioranza assoluta”. “La situazione è insostenibile. Jean-Luc Mélenchon diventerà primo ministro?”, ha chiesto la leader della destra francese, che poi, rispondendo alla domanda se chiederà le dimissioni di Emmanuel Macron, ha tagliato corto: “Non chiedo nulla”.

Intanto emerge che Marie-Caroline Le Pen, sorella di Marine Le Pen e suocera di Jordan Bardella, viene battuta nella quarta circoscrizione elettorale della Sarthe dalla deputata uscente Élise Leboucher (Nuovo Fronte Popolare).