“Mademoiselle, quando stacchi?”, “Presidente, siamo in onda”: il video dell’avance di Amato alla giornalista

Giuliano Amato, a 84 anni non finisce di stupire, e non in positivo: dopo le rivelazioni su Ustica (sgonfiatesi come un materassino bucato in spiaggia), l’ex premier ha inanellato una gaffe in diretta su Skytg24 con la giornalista Giovanna Pancheri. Con l’approccio del cliente da balera al cospetto della barista che gli sta versando la cedrata, l’inossidabile Amato ha pronunciato la fatidica frase: “Mademoiselle, quando stacchi?”. Parole che, come recita il manuale del perfetto playboy di periferia, preludono alla classica richiesta di un incontro galante. Il presidente emerito della Consulta ha pronunciato la frase, incautamente, a diretta ancora in corso.

Amato, avance in diretta a Giovanna Pancheri: l’imbarazzo della giornalista

Imbarazzata più per lui che per la situazione, la giornalista ha riportato correttamente il discorso in un cauto (“Siamo ancora in onda”) per poi tenere il profilo appunto da professionista a fine turno “Siamo a venerdì”. Come a dire che il peggio della settimana era passato. Incluse le interviste agli arzilli uomini di potere che non si rassegnano e non si arrendono davanti a niente.

Former PM Giuliano Amato plays ‘seducer’ with SKYTG24 journalist Giovanna Pancheri: ‘Mademoiselle, when is your shift over? She, a little embarrassed, replies: “We are still on air…” July 26, 2024 pic.twitter.com/3WmEibI418 — Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) July 26, 2024

Sui Social, c’è chi ricorda la vita da pensionato a 50mila euro al mese di Amato e rivolto alla Pancheri dice: “Non te lo fare scappare, ha una pensione d’oro”mentre altri evocano il parallelo con il Cavaliere. “E poi dicevano di Berlusconi..”. . E chi infine ipotizza: “E se fosse stato uno di destra?”. La risposta è semplice, sarebbero intervenuti tutti, a cominciare dalla segretaria del Pd.