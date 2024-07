L’Ucid Latina riunisce politici e imprenditori per dire no al caporalato. Le parole di Giansanti e Pedrizzi

Si è svolta in un clima di entusiasmo, per le tante iniziative in cantiere, ma anche di riflessione profonda, la cena sociale 2024 dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) di Latina, con un tema cruciale all’ordine del giorno. “Il lavoro: strumento di speranza e di vita nuova”. Alla cena, hanno partecipato Paolo Grignaschi, Presidente Ucid Latina, il sindaco di Latina Matilde Celentano, il senatore Claudio Durigon, Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il senatore Riccardo Pedrizzi, Presidente Comitato Tecnico Scientifico UCID Nazionale, l’onorevole Enrico Tiero, Presidente commissione attività produttive della Regione Lazio, il dottor Massimiliano Giansanti, Presidente Nazionale Confagricoltura, il prof. Ingegner Alessandro Corsini, Presidente Cad Ingegneria Civile e Industriale Università La Sapienza, il prof. dott. Stefano Fontana, Presidente Cad Economia, Università La Sapienza, Federica Ferrari, imprenditrice agricola.

L’Ucid Latina dice no al caporalato e rilancia la Dottrina sociale sul lavoro

“La cena sociale dell’Ucid quest’anno ha assunto un significato particolare- ha detto il senatore Pedrizzi– per quanto accaduto al bracciante indiano, che ha portato la nostra comunità al centro dell’attenzione nazionale per una vicenda deprecabile che non rappresenta lo spirito che anima i protagonisti dei settori agricoli ed industriali che qui operano nel rispetto delle regole e della dignità e dell’umanità del lavoro e del profitto, tema quest’ultimo che come Ucid da sempre rappresentiamo attraverso i dogmi della Dottrina sociale della Chiesa”. Secondo Paolo Grignaschi, Presidente Ucid Latina, “Aver dedicato la cena di apertura dell’anno sociale al tema del lavoro quale strumento di speranza e di vita nuova, riprendendo le parole della Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, testimonia il rinnovato impegno che l’Ucid di Latina pone nel voler essere soggetto attivo su tutte le questioni rilevanti per il nostro territorio, caratterizzando la propria azione con il riferimento costante ai valori della Dottrina Sociale della Chiesa”.

Per Federica Ferrari, punto di riferimento per il settore agricolo dell’UCID Latina. “La larghissima adesione alla nostra iniziativa ci ha consentito di offrire un quadro esaustivo del volto sano dell’agricoltura pontina e la presenza del lavoratore e imprenditore indiano Ajay Rattani, referente territoriale Cia di Terracina, è una concreta testimonianza in questo senso”.

Le parole di Giansanti di Confagricoltura

Importante la testimonianza di Massimiliano Giansanti, Presidente Nazionale Confagricoltura: “Voglio ribadire ancora una volta l’importanza e la centralità del settore agroindustriale italiano. Il settore primario, infatti, in questi anni difficili – sia da un punto di vista economico che geopolitico – ha dimostrato una straordinaria resilienza, rimanendo un settore fondamentale dell’economia nazionale sia da un punto di vista produttivo sia da un punto di vista strategico. Va sottolineato, inoltre, che la ricchezza portata dall’Agricoltura al nostro Paese non assume un valore esclusivamente economico, ma anche ambientale e sociale. Per quanto riguarda il fenomeno del caporalato e il recente drammatico fatto di Latina ribadisco la nostra ferma condanna per quanto successo e per ogni forma di caporalato, che va assolutamente debellato, anche attraverso maggiori controlli. Quanto accaduto non rende giustizia all’immagine dell’agricoltura italiana, e chi ha commesso una tale atrocità non può certamente essere considerato un agricoltore. Chi lavora la terra, chi dedica ogni giorno della propria vita alla cura del territorio non può disconoscere il connubio naturale tra la vita e la terra”. Parole di apprezzamento per l’iniziativa dell’UCID Latina anche dal sindaco Matilde Celentano: “È stata l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi soci e per ribadire la necessità di promuovere ed investire sulla vocazione universitaria della nostra città e garantire un lavoro dignitoso per tutti, ricordando Satnam Singh. Ringrazio il senatore Riccardo Pedrizzi e il neo Presidente Paolo Grignaschi, per aver riunito le energie sane del nostro territorio rendendo l’UCID un interlocutore affidabile”.