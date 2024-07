Lotta per il bouquet alle nozze Ventura-Terzi: lo sprint stellare di Valeria Marini che lo strappa alla rivale (video)

Impossibile non esserne al corrente, per giorni e giorni non si è parlato d’altro: e finalmente sabato 6 luglio Simona Ventura ha detto sì al compagno Giovanni Terzi e la coppia si è finalmente scambiata gli anelli in quel di Rimini, a due passi dal Mar Adriatico. Quello su cui solo in queste ore di video piovuti a valanga sul web testimoniano è la corsa con assalto al momento del tradizionale lancio del bouquet, con l’impresa eroicamente – e pervicacemente, va detto – vinta da Valeria Marini che, contendendosi l’oscuro oggetto del desiderio con un’altra invitata, l’ha spuntata e avuto la meglio dopo un’epica lotta con l’amica dei novelli sposi, al costo di uno scatto da sprinter e di una presa “stellare”.

Matrimonio Ventura-Terzi, la lotta per il bouquet tra Valeria Marini e un’altra invitata

Dopo lo scambio delle promesse, la cena e poi il via libera al divertimento con una festa in spiaggia. Poi, a metà serata, arriva il momento del tradizionale lancio del bouquet da parte della sposa: schierata in prima linea c’era Valeria Marini, amica di vecchia data della conduttrice. E agguerrita romantica a caccia del simbolico cadeau. E allora, è un vero e proprio match, quello che si è scatenato, con il count down partito sulle note di Bob Marley, e culminato nel fatidico lancio della sposa. A contenderselo però sono in due: Valeria Marini e un’altra invitata. E il bouquet finisce, inevitabilmente, a brandelli.

Lo sgomento della Ventura: «Ma me lo avete distrutto»…

«Valeria lo hai preso tu o Albertina?», chiede Simona Ventura per un momento smarrita. Quindi conclude sconsolata: «Ma me lo avete distrutto»…Un momento che, tra sorpresa e sgomento, non poteva non essere puntualmente registrato e rigorosamente postato e che, in queste ore di post festeggiamenti, è tra i più gettonati sui social (e che riproponiamo postato da Blitz tv su Youtube).

La lotta al bouquet e la corsa a postarla sui social

Insomma, la conquista del prezioso simbolo che la tradizione tramanda come segno di un’imminente matrimonio della fortunata destinataria colpita dal lancio floreale, trasforma un momento rituale, goliardico, in una lotta senza esclusione di colpi tutt’altro che bonaria e pacifica. Voci di corridoio, riportate tra gli altri dal sito di Rainews 24, infatti, riferiscono che, a quanto pare, «la showgirl abbia battibeccato con l’altra invitata prima di stringerlo forte a sè». E, naturalmente, prima di stigmatizzare la vittoria con un bel post sui suoi profili social che la immortalano avvinghiata all’ambito bouquet con aria sognante (e soddisfatta)…