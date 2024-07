Le Olimpiadi e l’antisemitismo della sinistra francese, l’allarme di FdI: “Clima da Monaco ’72, intervenga il Cio”

La Francia nell’occhio del ciclone. Le dichiarazioni antisemite di La France Insoumise, che ha detto che gli atleti israeliani non sono i benvenuti alle Olimpiadi di Parigi, hanno scatenato le reazioni dure da parte di Fratelli d’Italia che ha messo in evidenza come la sinistra radicale continui ad esternare contro il popolo ebraico con toni inaccettabili. FdI ha chiesto quindi che intervenga il Comitato Olimpico Internazionale. Peraltro, gli atleti d’Israele saranno costretti a vivere l’avventura olimpica sotto una rigida scorta, proprio per la paura di attentati terroristici.

Fratelli d’Italia: “Dalla Francia parole inaccettabili”

“Oggi iniziano ufficialmente le Olimpiadi, ma a Parigi gli atleti ebrei non sono benvenuti. Non lo ha detto un partito marginale, ma La France Insoumise di Melenchon che punta a guidare il governo. Una dichiarazione vergognosa rispetto alla quale il Cio dovrebbe prendere una posizione chiara e netta e che conferma come la sinistra massimalista europea sia pericolosa e antisemita. Da italiani inviamo un abbraccio affettuoso a tutti gli atleti di Israele e a tutti gli atleti ebrei in particolare”, ha dichiarato Nicola Procaccini, co-Presidente di Ecr a Strasburgo ed europarlamentare di FdI.

Gli fa eco Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo del partito alla Camera: “Le dichiarazioni di La France Insoumise, un partito che potrebbe guidare il prossimo governo, che dice che, ‘gli atleti israeliani non sono benvenuti a Parigi per le Olimpiadi’ sono vergognose. È una vergogna doppia, considerando che gli atleti di Israele saranno super scortati perché c’è un rischio concreto per la loro sicurezza. Questi xenofobi antisemiti francesi forse dimenticano ciò che accadde a Monaco nel 1972”, afferma Antoniozzi.

Monaco 72

Il massacro di Monaco di Baviera fu un evento terroristico avvenuto durante le Olimpiadi estive del 1972. Un commando dell’organizzazione terroristica palestinese Settembre Nero irruppe negli alloggi destinati agli atleti israeliani del villaggio olimpico, uccidendo subito due atleti che avevano tentato di opporre resistenza e prendendo in ostaggio altri nove membri della squadra olimpica di Tel Aviv. Un successivo tentativo di liberazione da parte della polizia tedesca portò alla morte di tutti gli atleti sequestrati, di cinque fedayin e di un poliziotto tedesco.